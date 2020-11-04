İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Forkliftle tarihi taşları çalmak isteyen hırsızlar suçüstü yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hitit dönemine ait taşları forkliftle kaldırıp çalmaya çalışan hırsızları suçüstü yakaladı.


Kahramankazan'ın Bitik Mahallesi'nde tarihi taşların çalındığı ihbarı üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri süratle olay mahalline intikal etti. Mahalledeki köy konağı önünde bulunan Hitit döneminden kalma tarihi mermer aslan taşı forkliftle yerinden kaldırarak çalmaya çalışan H.C., İ.E. ve B.D. suçüstü yakalandı. Yapılan detaylı çalışmada hırsızların 7 kişi olduğu belirlendi. Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen çalışmalarda A.Ç. ve S.T. adlı şüpheliler kaçtığı Aydın ilinde, V.D. ve F.A. ise Ankara'da yakalandı. Olay yerinde bulunan forklifte ve 1 minibüse el konuldu. Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.