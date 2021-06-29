Fransa'dan Suriye'ye 539 iyilik konutu bağışı

Strazburg Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Dolu konuya ilişkin açıklamasında, Strazburg'da yaşayan hayırseverlerin Suriye'de yaşanan iç savaş sonrası mağdur olan ailelerin yaşadıkları sıkıntılara duyarsız kalmadığını belirterek, başlattıkları yardım kampanyasının çok büyük ilgi gördüğünü ve 539 iyilik konutu yaptırabilecek bağış topladıklarını ifade etti.

Dolu, toplanan yardımları Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Bir İyilik Sıcak Bir Yuva temasıyla yürütülen İyilik Konutları Projesine bağışladıklarını vurgulayarak, “İnşallah buradaki hayırseverlerimiz adına Suriye'de 539 iyilik konutu yaptıracağız. Savaşın en acı yüzünü hisseden ve başlarını sokacak bir evleri dahi olmayan, çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize bir nebze olsun yardımımız dokunmasını istedik. Yapılan konutlarla savaş mağduru aileler sıcak bir yuvaya kavuşmuş olacak. Onların mutluluğu bizimde mutluluğumuz oluyor. Bizde DİTİB ve Din Hizmetleri Ataşeliği olarak hem bize bağlı derneklerin hem de hayırseverlerin güvenine layık olmaya çalışıyoruz. Bizlere emanet ettikleri yardımları en hızlı ve doğru bir şekilde Vakfımız aracılığıyla yerine ulaştırmış oluyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık da, savaşın başladığı ilk günden itibaren savaş mağduru ailelere Türk Milletinin yardım elini uzatmaya gayret ettiklerini aktararak, Gıdadan giyime, yakacaktan hijyen paketine, eğitimden barınmaya kadar hayata dokunan her alanda bölgeye yardım götürdüklerine dikkati çekti.

Açık, çalışmaları arasında en çok önemsedikleri konulardan birisinin de İyilik Konutları Projesi olduğunun altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

“Tüm yaşanmışlıkları geride bırakmak zorunda kalan aileler, yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile göç etmek zorunda kaldılar. Birçok aile çadırlarda çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Bombalardan kaçan ailelerin yokluk ve sefaletin pençesine düşmemesi için gayret ediyoruz. Bu kapsamda başlarını sokacak sıcak bir yuvaları olsun diye tüm imkanlarımızla gayret ediyoruz. Çok şükür kampanyamız yurt içi ve yurt dışından çok büyük ilgi görüyor. Strazburg DİTİB ve Din Hizmetleri Ataşeliğimizin bağışı da bunun göstergesi. Şu ana kadar toplamda 3804 iyilik konutunu tamamlayarak ailelerimize teslim ettik. 3550 konutun daha yapım çalışmaları devam ediyor. İnşallah bunları da hızlı bir şekilde tamamlayarak çadırlarda hayata tutunmaya çalışan ailelerimizi sıcak bir yuvaya kavuşturmuş olacağız.”