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Freni boşalan halk otobüsü binaya çarptı

Başkent’te freni boşalan halk otobüsü, iki otomobile ve ardından bir binaya çarparak durabildi.

Başkent'te freni boşalan halk otobüsü, iki otomobile ve ardından bir binaya çarparak durabildi.


Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Buhara Caddesi Katmer Sokak kesişiminde park halindeki 06 BIR 544 plakalı özel halk otobüsü, freni boşalınca yokuş aşağı hareket etti. Otobüs, önüne çıkan iki otomobile çarptıktan sonra bir binaya girdi.


Görgü şahitleri, bina önündeki çam ağacının faciayı önlediğini söylediler. Sokakta kimsenin bulunmamasının can kaybını önlediğini dile getiren vatandaşlar, otobüslerin bekleme noktaları konusunda yetkilileri uyardılar.

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