Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Çok enteresan bir maç oldu. Geçen haftaki maç çok iyi geçmişti ama skor kötüydü. Bugün istediğimiz bir oyun yoktu" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Samsunspor, Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Müsabaka 2-2'lik skorla biterken iki takım puanları paylaştığı karşılaşmayı değerlendiren Samsunspor Teknik Direktörü Çapa, "Bugünkü karşılaşma özellikle rakibimizin oynadığı müsabakaya benzer bir maç oldu. Rakip takım kendi sahasına çekilip bizim yapmış olduğumuz hatalar ile öne çıktı. Rakibimizin istediği pozisyonları verdik. Çok enteresan bir maç oldu. Geçen haftaki maç çok iyi geçmişti ama skor kötüydü. Bugün istediğimiz bir oyun yoktu. Mücadelede iyi bir iş çıkardık. Belki de öne geçebilirdik. Rakibimize yine bir kontra atağa yakalanarak yenilebilirdik. Bizim ilk haftalarda oynadığımız oyunu rakiplerimiz bize karşı oynamaya başladı. Geldiğimizde hedefimiz belliydi. Hedefimiz ilk altıncı sırada olmaktı. Sezon sonunda da lig bitiminde direkt çıkabilecek bir pozisyon alırız" değerlendirmesinde bulundu.