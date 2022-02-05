Fuat Çapa: “Girmiş olduğumuz pozisyonları değerlendirmiş olsaydık bugün başka şeyler konuşurduk”

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Samsunspor deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa açıklamalarda bulundu. Çapa, Keçiörengücü'ne çok fazla pozisyon verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Keçiörengücü hoca değişikliği ile son 13 haftada çok iyi bir çıkış sağladı. Bugün de bunu gördük. Daha önceki karşılaşmalarda yaptığımız analizlerde özellikle 2. bölgeden 3. bölgeye geçişleri çok iyi yapıyorlardı. Bir diğeri ise özellikle geriden oyun kurmada çok iyilerdi. Kalecinin ayaklarının da çok iyi olması da artı sağladı. Geriden oyun kurup önde baskı yaptığınız zaman da uzun topları kazanıp daha çok pozisyon üretmeye çalışıyordu. Biz önde basarak başlamayı kararlaştırmıştık. Nitekim de maçın ilk 15-20 dakikası bunu çok iyi yaptık sonrasında çok sayıda pozisyona girdik ama maalesef değerlendiremedik. Girmiş olduğumuz pozisyonları değerlendirmiş olsaydık bugün başka şeyler konuşurduk mutlaka. Golden sonraki süreçte Keçiören inisiyatifi eline aldı. Orta sahadaki oyuncularımız doğru paylaştıramadık. Orta sahadaki oyuncuların arasına girip boşalan oyuncuyu topla buluşturmakta zorluk çektik ve dönen topları Keçiörengücü'ne bıraktık.”