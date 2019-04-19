Fuhuş operasyonu zanlıları adliyede

Ankara'da yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırmaktan gözaltına alınan 6 kişi ve 13 yabancı uyruklu kadın adliyeye sevk edildi.

Ankara Ahlak Büro Amirliği ekipleri, önceki gün 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirdikleri yabancı kadınlara fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 6 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılar aramalarda 17 cep telefonu, 1 hafıza kartı, 1 flash bellek, 1 tablet, 2 tabanca ve bu tabancalara ait 42 mermi ve fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 10 bin 995 TL para ile PTT aracılığıyla yurt dışına gönderilen para dekontları ele geçirilmişti. Kadınların ikamet ettikleri evlere de baskın yapan polis, 5 adresteki 4 Özbekistan, 6 Kırgızistan ve 3 Kazakistan vatandaşı olmak üzere toplam 13 kadını ifadelerini almak üzere emniyete getirmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler ve yabancı uyruklu kadınlar, Ankara Adliyesine sevk edildi.