G20 Tarım Bakanları zirvesi Japonya'nın Niigata şehrinde başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Başkanlığındaki Türk heyeti, zirvenin ilk gün genel oturum öncesinde Hindistan, Çin, İngiltere, Hollanda, Japonya Tarım Bakanları ve AB Komiseri ile heyetler arası görüşmelerde bulundu.

Türkiye, Hindistan görüşmesi

Yoğun görüşme trafiği çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve beraberindeki Türk heyet, ilk olarak Hindistan Devlet Bakanı Ulusal Dönüşüm Enstitü üyesi ve aynı zamanda FAO Başkan Adayı Prof. Ramesh Chand beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmede Hindistan ile Türkiye arasındaki ticaretin geliştirilmesi, iklim değişikliği ve gıda güvenliği konularına ilişkin iki ülkenin sorunlarının aşılmasına ilişkin atılacak adımlar ele alındı. Hindistan Bakan Chand, FAO seçimlerinde aday olduğunu belirterek destek talebinde bulundu. Chand, projeleri hakkında da bilgi verdi.

Çin Tarım Bakanı Han, FAO adayları için destek istedi

Bakan Pakdemirli, tarımda söz sahibi olan ülkelerin bakanlarıyla peş peşe gerçekleştirdiği görüşmelerin ikincisini tarımsal anlamda büyük potansiyele sahip ve büyük bir pazar olan Çin Cumhuriyeti'yle yaptı. Çin Tarım Bakanı Changfu Han ile gerçekleştirilen görüşmede iki tarım bakanlığı olarak ilişkilerin iyi bir seviyede yürütüldüğü, bu işbirliğinin ticari anlamda daha ileri taşınması gerektiğine dikkat çekildi. Tarımsal ticarete yön veren Çin Bakanlığından; Gümrükler İdaresi Başkanlığı'nda bu ikili ilişkiye ayak uydurmasına dair beklentiler dile getirildi. Çin Tarım Bakanı Han, FAO adayları için destek beklediklerini, ilişkilerin daha ileri taşınması adına üstlerine düşeni görevi yapmaya hazır olduklarını belirtti.

İki ülkenin tarım enstitüleri arasında bir an önce ilişkileri ileriye taşımak için teknik adımlar atmaya hazır olduklarını da kaydetti.

İngiltere Tarım Bakanı Goodwill, Türkiye yolcusu

Brexıt süreci içerisinde yer alan İngiliz Tarım Bakanı Robert Goodwill, bu yoğun gündem içerisinde toplanmak ve tanışmak için kendisine fırsat veren Bakan Pakdemirli'ye teşekkürlerini iletti.

İngiltere Tarım Bakanı Goodwill, tarımsal üretim anlamında büyük potansiyele sahip olan Türkiye ile tarımsal ticareti daha ileri taşımak adına ortak adımlar atabileceklerini söyledi.

Pakdemirli, bu tanışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke ilişkilerini daha ileriye taşımak için yapılacak çok şey olduğunu ifade etti. Bir an önce teknik heyetlerin bir araya gelmesini ve işbirliğinin ilk adımlarını atmaları adına Pakdemirli, Bakan Goodwill ve teknik heyetlerini Türkiye'ye davet etti.

Türkiye, Food Valey organizasyonu için aday

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımda söz sahibi Avrupa ülkelerinden biri olan Hollanda Bakanı Carola Johanna Schouten ile yoğun gündem arasında ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Hollanda'da mevcut Food Valey organizasyonunun ülkemizde uygulanabilirliğini yerinde görünmesi amacıyla teknik heyetlerin bir an önce bir araya gelmesini, bunun başlangıcını da tarım yürütme komitesi toplantısıyla yapılabileceğini söyledi.

Pakdemirli, özellikle son dönemdeki ilişkilerin ileriye taşındığını söyleyerek, Dünya Kadınlar Gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne eşi Emine Erdoğan'nın Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi ve 8 Hollandalı kadın çiftçiyi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldiğini hatırlattı. Pakdemirli, Büyükelçi ve kadın çiftçilerin bakanlığın farklı birimlerinde de misafir edildiğini, bunun iyi bir başlangıç olduğunu ve bu ivmeyi her alanda daha ileriye taşımak için hızlı adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Hollanda Bakanı Schouten, dile getirilen konularda karşılıklı fikirlere sahip olduğunu ve her türlü işbirliğine açık olduğunu sözlerine ekledi.

Japonya ile; kiraz, portakal, incir, nar ticareti önündeki engeller kalkacak

G20 Zirvesine ev sahipliği yapan Japonya Tarım Bakanı Takamori Yoshikawa'nın talebi üzerine gerçekleşen heyetler arası görüşmede iki ülkenin tarımsal ilişkilerinin daha ileriye taşınması adına izlenecek yollara dair görüş alışverişinde bulunuldu. Bu görüşmede öncelikle uzun süredir gündem teşkil eden; kiraz, portakal, incir ve nar ticaretinin önündeki engellerin kaldırılmasına dair gerekli adımların bir an önce atılması gerektiği dile getirildi. Diğer taraftan Bakan Pakdemirli iki bakanlık arasında ilişkilerin yasal temellerini oluşturmak adına daha önceden müzakerelerine başlanmış olan tarım alanındaki işbirliği anlaşmasının imzalanması gerektiğini dile getirerek, bu anlaşmayı imzalamak üzere Bakan Yoshikawa'yı Türkiye'ye davet etti.

Bakan Yosihakawa, davetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından anlaşmayı imzalamak üzere müsait bir takvimde davete icabet edeceğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, Japonya Tarım Bakanı Yoshikawa'ya organizasyona ev sahipliği yaptıklarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Pakdemirli, AB Komiseri Hogen'la görüştü

Uzun süredir AB Kabinesinde Tarımdan sorumlu Komiser Phil Hogen'ın ile gerçekleşen samimi görüşmede, Bakan Pakdemirli'nin 9 aydır sürdürdüğü bakanlık görevi süresince birçok kez bir araya gelen ikilinin ilişkileri bir üst seviyeye taşınması gerektiği konuşuldu. Bu talebe karşı Hogen, en kısa sürede üst düzey diyalog toplantısı için hazır olduklarını, Bakan Pakdemirli ve sivil toplum kuruluşları ile özel sektörden oluşan beraberindeki heyeti, ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi. Bu diyalogda AB ile Türkiye arasındaki tarımsal ilişkiyi çok yönlü olarak ele almaya hazır olduklarını dile getirdi. Hogen, bu görüşmelerden duyduğu memnuniyeti belirterek, kabinede yer alması halinde ilişkilerin daha da ileriye taşınacağını söyledi.