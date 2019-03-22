Gabar'da terör örgütünün inlerine girildi

Komandolar tarafından Küpeli Dağı (Gabar) Bölgesi'nde Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Kurt operasyonu başlatıldı. İcra edilen operasyonda, 21 Mart tarihinde dört sığınak ve bir mağara bulundu.

Komandolar tarafından Küpeli Dağı (Gabar) Bölgesi'nde Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Kurt operasyonu düzenlenirken sığınaklarda; 1 patlamamış havan mühimmatı, el bombaları, 5 kilo patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış amonyum nitrat, 1 adet tuzaklamada kullanılmak üzere hazırlanmış el yapımı basma düzeneği, 25 metre kablo, 2 jeneratör, 3 akü, 1 güneş enerjisi paneli, 2 pil bloğu, 3 büyük tüp, muhtelif gıda maddesi, örgütsel doküman ve muhtelif tıbbi malzeme, ele geçirildi.

Operasyonda patlayıcı yapımında kullanılabilecek malzemeler ve yaşamsal materyaller ile sığınaklar imha edilmek suretiyle hem terör örgütünün olası EYP saldırıları engellendi hem de bölgede yaşama ve hareket etme kabiliyeti büyük ölçüde kısıtlandı. Operasyona kararlılıkla devam edildiği öğrenildi.