Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı Vlah'tan Başkan Ak'a teşekkür ziyareti

Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ı ziyaret etti.

Keçiören Belediyesi, kardeş belediyecilik anlayışıyla başlattığı projeler kapsamında Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde yakaladığı başarıya katkı sunmaya devam ediyor. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah ile yaptığı görüşmede kardeşlik ve dayanışma mesajı verdi. Görüşme sırasında Gagavuzya Milletvekili İvana Köksal da hazır bulundu. Keçiören Belediyesi ile kardeş bölge Gagavuzya'nın 2010 yılından itibaren başarılı işbirliği ilişkileri olduğunu söyleyen Vlah, “Bize verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Mustafa Ak'a teşekkür ediyorum. Uluslararası alanda Türkiye'nin saygınlığını artırmak için gayret gösteren Mustafa Bey Gagavuzya'da da sevilen bir siyasetçi” dedi. Vlah, Keçiören Belediyesi tarafından Gagavuz Özerk Bölgesi'nin Kazayak ilçesine yapılan Kardeş Keçiören Parkı için bir kez daha teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gagavuzya'da yapılması planlanan yeni stadyum ve spor salonuna ilişkin projeleri inceleyen Başkan Ak, Keçiören Belediyesi tarafından inşa edilen çocuk oyun parkı için ekstra ekipman gönderileceğini kaydetti. Keçiören Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çevre Çiçekleri hareketi için hazırlanan çizgi romanları Vlah'a gösteren Başkan Ak, Sıfır Atık Projesi'nin Gagavuzya'da da yapılabileceğini hatırlattı. Keçiören Belediyesinin destekleriyle Gagavuz ressamlara ait resimlerin kitaplaştırıldığı baskıyı da inceleyen Vlah, desteklerinden dolayı Ak'a teşekkür etti. Ak, görüşmenin sonunda Vlah'a geleneksel Türk motifinin bulunduğu kilim hediye etti.

“Ülkemizin dış siyasetine katkı verme gayretindeyiz”

Birbirine yakınlaşan, dayanışma ve işbirliğini artıran Moldova ile Türkiye'nin yerel yönetimler nezdinde artan kaynaşmasını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Başkan Ak, “İki ülkenin birbirinin derdiyle dertlenmesi, mutluluğuyla mutlu olması yerel yönetimlerin desteğiyle her kademeye sirayet etmiş durumda. Keçiören Belediyesi olarak son 10 yılda kardeş belediyecilik projelerimizle doğudan batıya birçok ülkede kardeş belediyeler kazandık. Ülkemizin dış siyasetine olumlu katkılar vermek için elimizi taşın altına sokmaktan hiç çekinmedik. Bugün de Moldova'nın Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah'la görüşme fırsatımız oldu. Geçmişte yaptığımız ve gelecekte yapmak istediğimiz işbirliği ve dayanışma konularını ele aldık. İnşallah bundan sonra da kardeşliğimiz hız kesmeden devam edecek” ifadelerini kullandı.