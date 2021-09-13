Gakkoşlardan Kahramankazan'da peynirli ekmek festivali

Kahramankazan Belediyesi, Elazığ Kültür Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Peynirli Ekmek Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Birbirinden renkli etkinliklerin gerçekleştirildiği festivalde, pişirilen peynirli ekmekleri katılımcılara elleriyle ikram eden Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da Gakkoşları yalnız bırakmadı.

Ankara'da faaliyet gösteren Elazığ Kültür Derneği'nce düzenlenen Geleneksel Peynirli Ekmek Festivali'nin son durağı Kahramankazan oldu. Kahramankazan Belediyesi'nin ev sahipliğinde belediye piknik alanında gerçekleştirilen festivale Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara'da yaşayan Elazığlılar katıldı. Ankara'da yaşayan Elazığlıların yoğun ilgi gösterdiği festival kapsamında birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirildi. Folklor ekibi Elazığ yöresine ait halk oyunu gösterilerini sergiledi. Folklor ekibi izleyenlerden büyük alkış aldı.

İkramlar Başkan Oğuz'dan

Belediye Başkanı Oğuz, festival alanında pişirilen peynirli ekmekleri vatandaşlara ikram etti. Festivale katılanlar eğlenceli dakikalar geçirirken, pişirilen peynirli ekmeklerin tadına baktı. Oğuz burada vatandaşlarla sohbet ederek, hal hatırlarını sormayı ihmal etmedi. Geleneksel olarak düzenlenen festivale ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Oğuz, “Ankara'da yaşayan Elazığlı hemşehrilerimiz ile bir araya gelip, festival coşkularına ortak olduk. Böylesine anlamlı etkinlikler birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirirken, farklı kültürlerden vatandaşlarımız arasındaki iletişimi de güçlendiriyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.