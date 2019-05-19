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Galatasaray şampiyonluğu Ankara'da kutlanıyor

Süper Lig’in 33.

Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray şampiyon oldu. Maçın bitiş düdüğüyle Ankara sokakları bayram yerine döndü.


Süper Ligin 33. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek puanını 69'a yükseltti ve ligin bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.



Kutlama coşkusu tüm Ankara'da


Galatasaray taraftarı, şampiyonluk kutlamalarını özellikle Ankara'nın Kızılay meydanında gerçekleştiriyor. Taraftarlar, maçın bitiş düdüğünün ardından sokaklara ve araçlarıyla yollara çıkarak şampiyonluk kutlamalarına başladı. Kızılay meydanında toplanan büyük kalabalık meydanı tamamen doldurarak bayraklar, meşaleler ve davullarla kutlamalara devam etti. Caddelerde de araçlarına Galatasaray bayrakları açan taraftarlar kornalar eşliğinde uzun konvoylar meydana getirdi.


Süper Ligde 34. haftada, Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a konuk olurken, Medipol Başakşehir evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

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