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Galatasaray ve Akhisarspor'dan Filenin Sultanlarına pankartlı destek

2019 TFF Süper Kupa Finali öncesinde Galatasaray ve Akhisarspor sahaya, Filenin Sultanlarını destekleyen pankartlar ile çıktı.


Eryaman Stadındaki Süper Kupa Final mücadele öncesinde her iki takım da sahaya, 23 Ağustos - 8 Eylül tarihinde Ankara'da yapılacak olan CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonasında boy gösterecek olan Filenin Sultanlarını destekleyen pankartlar ile çıktı. Galatasaray, “Filenin Sultanlarına başarılar diliyoruz” pankartı ile sahaya gelirken, Akhisarspor ise, “Kadınlar Voleybol Şampiyonası Ankara'da” pankartı ile çıktı.

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