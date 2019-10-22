Galatasaray'da hedef Şampiyonlar Kupası

Voleybolda Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek olan maç öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası maçı öncesi Volley Hotel Ankara'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Başantrenörü Nedim Özbey, "Her iki kulübün de erkek voleybolunun marka değerini yükseltiğini düşünüyor, centilmence bir mücadele olmasını temenni ediyorum" derken takım kaptanı Selçuk Keskin ise, "Fenerbahçe ile oynadığımız her karşılaşma seyri yüksek mücadelelere sahne oluyor" ifadelerini kullandı.

Özbey: "Kupayı kazanmak istiyoruz"

Galatasaray Başantrenörü Nedim Özbey, "İki takım arasındaki ebedi ve ezeli rekabetin ortaya çıkartmış olduğu sonucun yarın oynanacak Spor Toto Şampiyonlar Kupası mücadelesinde de Türk voleyboluna en iyi şekilde yansıyacağına inanıyorum. Her iki kulübün de erkek voleybolunun marka değerini yükseltiğini düşünüyor, centilmence bir mücadele olmasını temenni ediyorum. Kupayı kazanmak istiyoruz. Her iki takıma da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Keskin: "Derbilerin havası her zaman çok özeldir"

Galatasaray Takım Kaptanı Selçuk Keskin ise çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Derbilerin havası her zaman çok özeldir. Bunun bilincindeyiz. Centilmence bir mücadele olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe ile oynadığımız her karşılaşma seyri yüksek mücadelelere sahne oluyor. Sezonun başlaması için sabırsızlanıyoruz. Taraftarlarımız ile uzun bir aradan sonra yeniden beraber olacağız. Bütün taraftarlarımızın desteğini arkamızda hissetmek istiyoruz" dedi.