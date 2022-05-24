Gazeteci Ali Ekber Ertürk için tören

Muhabir olarak tanıdım. Arada bir röportaj yapmak için gelirdi. Düşüncelerimi sorardı, aktarırdım” dedi.

Uzun süredir kanserle mücadele eden Sözcü Gazetesi Ankara Muhabiri Ali Ekber Ertürk (54), hayatını kaybetti. Ertürk'ün cenazesi, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanması için Sözcü Gazetesi binası önüne getirildi. Cenaze törenine, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve çok sayıda gazeteci meslektaşı katıldı. Sözcü binası önünden karanfiller atılarak uğurlanan Ertürk'ün cenazesi, Sivas'ın Divriği ilçesinde toprağa verilecek.

“Dik duran, onurlu duran, haberin arkasında duran, her zaman güler yüzlü, haber peşinde koşan, değerli bir gazeteciydi”

Cenaze ortamında konuşmanın çok zor olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Dik duran, onurlu duran, haberin arkasında duran, her zaman güler yüzlü, haber peşinde koşan, değerli bir gazeteciydi. Muhabir olarak tanıdım. Arada bir röportaj yapmak için gelirdi. Düşüncelerimi sorardı, aktarırdım. Gazeteciliğin mesaisi yoktur. Gazetecilik, farklı bir meslektir. Direnen, halkın haklarını savunan bir gazetecinin önünde hiçbir engeli kimse tanımaz. Ama onurlu, dürüst, namuslu gazetecilerin ölüm geldiği zaman yapacakları bir şey yoktur. Şimdi bu noktadayız, O'nu sonsuzluğa uğurluyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Tekrar Sözcü ailesinin başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.