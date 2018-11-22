Gazeteci Çelik, Serdivan Belediye Başkan aday adayı

Parlamento'da gazetecilik yapan Atakan Çelik, Serdivan Belediye Başkan aday adayı oldu.

17 Ağustos 1999 depremi sonrasında Sakarya Valiliğinde basın müşaviri olarak da çalışan Çelik, “Bu şehrin bir evladı olarak Serdivan'a vefa borcum olduğu ve hizmet etmek için aday oluyorum” dedi. Sakarya'nın en hızlı büyüyen ilçesi olan Serdivan'ı daha da ileri götürmek için aday adayı olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

“Serdivan'ın bu noktaya gelmesinde emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu bir bayrak yarışı. Bizden önce de bu göreve talip olan ve bu şehre katkıları olan çok değerli büyüklerimiz oldu. Şimdi sıra bizde. Cumhurbaşkanımız ve partimizin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2023 vizyon ve hedefleri doğrultusunda şehrime katkı vermek için bu göreve talibim. Bu coğrafyada ve bu topraklarda hep iddialı insanlar yaşadı. Bu insanlar bu topraklarda imparatorluk kurdular, küllerinden cumhuriyet doğurdular. Bu insanların söyleyecek sözleri ve yapacakları işler oldu her zaman. Bugün geldiğimiz noktada bu ruh AK Parti kadrolarında ete kemiğe büründü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti kadroları da bu ülkeye ve bu şehre hizmet etmenin heyecanını her zaman yaşadı. Ben de bu şehrin yürekli ve inanmış insanlarıyla birlikte bu ruh ve inançla Serdivan'a hizmet etmeye talibim. Kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, kibirlenmeden, sadece Allah'ın rızasını kazanmaya ve şehrimizi daha da ileriye götürmek için bugün buradayım. Analarımızın ve büyüklerimizin dualarına talibim.“