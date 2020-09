Gazeteci Gamze Boynueğri'nin, 3'üncü eseri “Beni Anlıyor Musun” çıktı

Gazeteci-Yazar Gamze Boynueğri'nin, problemli ilişkilere çözüm odaklı bilgi ve yönlendirici el rehberi “Beni Anlıyor Musun” ismini verdiği 3'üncü kitabı çıktı.

Gamze Boynueğri'nin 2015 yılında çalışmasına başladığı kişisel gelişim kitabı, içerik açısından hem kadınlara yönelik hem de erkeklere yönelik açıklamalara yer veriyor.

Partnerlere uygulanabilecek tavsiye ve önerilerin altın mahiyetinde olduğuna dikkat çeken Boynueğri, “Bu eser çalışmasını yaparken, bu sürece kadar sadece tek bir amaç için bu kitabı yazdım. Evliler mutlu olsun. Her evliliklerde elbette problemler, ilişkinin sekteye uğranılması veya ilişkinin yıpranma aşaması görülebilir. Amaç burada ortada şayet ki halen bir sevgiyle birlikte saygı ve güven devam ediyorsa, kolaya kaçıp pes edip gitmemek. Gitmek elbette ilişkinin kaderinde olan bir durumdur, ancak ben korkaklık veya güçsüzlük olarak tanımlıyorum bu davranışı. Bilakis partnerlerden biri gitme düşüncesinde olduğu süreçte bu yanlış düşünceden kendini soyutlayıp, olayı maniple etmesi, kısa sürede toparlanması ve problemlerle savaşması gerek. Tam her şey bitti deyip kendini ilişkide mücadele için zorluyor ama olmuyorsa da işte burada da devreye “Beni Anlıyor musun” El rehberi girmektedir. Çünkü bu bir el rehberidir. Her bireyin çantasında, kitaplığında veya başucunda olması gerektir” ifadelerini kullandı.