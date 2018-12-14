Gazeteci-yazar Ceyhun Bozkurt'un “Günlük” isimli kitabı çıktı

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ile birlikte yazdığı araştırma kitapları ve danışmanlığını yaptığı “İsimsizler” dizisiyle tanınan gazeteci-yazar Ceyhun Bozkurt'un ilk romanı “Günlük” piyasaya çıktı. Bozkurt, romanında okuyucuyu teröristlerin bazı kentlerde hendek-barikatlar kazdığı döneme götürüyor.

Destek Yayınları'ndan çıkan “Günlük” romanında kentlerde hendek-barikatların kazıldığı dönem yaşanan çok sayıda olay başarılı bir kurguyla birleştirilerek okuyucuya roman tadında aktarılıyor. Kitap, bir meskun mahalde 3 teröristi kıstıran JÖH timinin operasyonuyla başlıyor. Operasyon sırasında gizemli bir keskin nişancının vurmasıyla tim şehit veriyor. Bu arada saldırının yapıldığı yerde bir terörist kıza ait günlük bulunuyor. Timin Komutanı Üsteğmen Koray Akbaş, günlüğü okumaya başlıyor. Günlükte terör örgütüne katılım sürecindeki heyecandan adım adım örgütün gerçek yüzünü gören bir profil görüyor. Bu süreçte hem bu günlüğün hem de askerini şehit eden gizemli düşmanın peşine düşen Üsteğmen Koray Akbaş'ı timindeki askerleri de yalnız bırakmıyor. Koray Üsteğmen ve timdeki askerler, 5 gün sürecek heyecanlı bir kovalamacanın içine düşüyor. Kitapta gerçeği aratmayan kurgu diyalogların yanı sıra önemli politik notlar da dikkat çekiyor. Örneğin kitabın bir yerinde Bozkurt okuyucuya şu bilgileri aktarıyor:

“Bu toprakların kaderiydi. İbni Haldun ‘Coğrafya kaderdir' derken tam olarak Anadolu'yu anlatıyor gibiydi. Dünyanın adeta merkez noktası olan Anadolu... Dünya liderliği isteyen her gücün ilk olarak elini uzattığı Anadolu... Binlerce yıl önce Türklerin gelmeye başladığı, 1071'de de artık mührünü vurduğu Anadolu... İşte bu bin yılın intikamını almak istiyorlardı. Onlar için Türkiye, sadece Türklere bırakılmayacak kadar önemli ve değerli bir ülkeydi. Enerji koridorlarında, Asya'ya karşı yapmayı planladıkları taarruzda, denizyollarını tutma konusunda hep merkez Türkiye'ydi. İngiliz Müsteşar Hohler, 27 Ağustos 1919 günü Londra'ya gönderdiği raporda, ‘Kürt sorununa verdiğimiz önem Mezopotamya bakımındandır. Kürtlerin ve Ermenilerin durumları beni hiç ilgilendirmez...' diyordu. Aynen bu cümle günümüzde de geçerliydi. Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Ermenilerin ve bu coğrafyada yaşayan hiçbir halkın iyiliği umurlarında değildi. Sadece ve sadece bu coğrafyayı kontrol etmek istiyorlardı. Bu nedenle 2002 yılında ‘Bin Yılın Meydan Okuması' tatbikatını yapmışlardı. Tatbikatın senaryosundaki düşman ülkenin bütün özellikleri Türkiye'yle eşdeğerdeydi. Ancak kendi yaptıkları, senaryosunu çizdikleri o tatbikatta bile yenilmişlerdi. Biz kendimize güvenmezken, düşman kudretimizi bizden daha iyi biliyordu. Bu nedenle sinsice yaklaşıyor, sırtımızdan vurmaya çalışıyordu. Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışıyorlardı. Dilanları, Berivanları bu yüzden kullanıyorlardı. Amaçları bu ülkeyi zayıflatmaktı. Zayıflamayan bir Türkiye'yi teslim almaları zordu. Stuartlar, Michaellar, Davidler her zaman gözlerini bu coğrafyaya dikecekti.”

Bu bölümde geçen “Biz kendimize güvenmezken, düşman kudretimizi bizden daha iyi biliyordu” ifadesi kitabın aynı zamanda parolası niteliğinde. Bozkurt bunun nedenini şöyle aktardı:

“Öcalan'ın örgütün ilk kurulduğunda militanlarına söylediği ve istihbarat kayıtlarına da geçen bir sözü var; ‘bu silahları, paraları bize başarısız olalım diye vermiyorlar.' Yakalandığında da taşeron olarak kullanıldığını itiraf etmişti. Evet, elebaşıları üzerinden kandırılan Kürt gençleri, kardeşi kardeşe kırdırmak için birilerinin belirlediği büyük oyunun piyonları gibi. Öne sürülüyorlar ve yok ediliyorlar. Düşman ancak Türkiye'yi zayıflatırsa ülkemizi ele geçireceğini biliyor. Geçmişte bunun çok sayıda örneğini görebiliyoruz. En yakın örneği 15 Temmuz. Öncesinde terör örgütlerinin tamamı harekete geçirilmişti. Amaç FETÖ eliyle işgali gerçekleştirmeden önce Türkiye'nin direncini kırmaktı. Ancak başaramadılar. Türkiye devletiyle milletiyle direndi, kazandı. Günümüzde de yaşıyoruz. Planlarını gerçekleştirebilmek için Türkiye'yi oyalamaya, zayıf tutmaya çalışıyorlar. Örneğin Fırat'ın doğusunu garantiye almak için yapmadıkları oyun yok. Ancak bu saldırıları püskürteceğimize inancım tam.”

Kitapta ayrıca yıllardır gündemde olan örgüt içindeki terörist kadınlara yönelik taciz, tecavüzlere de çarpıcı bir şekilde değinen Bozkurt, bununla ilgili ise şunları söyledi:

“Günlüğü yazan Gülistan isimli üniversiteyi bırakıp örgütün silahlı kadrosuna katılan bir kadın. Gördüklerini aktarıyor. İlk baştaki heyecanı gerçekleri gördükçe azalıyor ve en sonunda pişmanlığını görüyoruz. Gerçekte de böyle. Örneğin kadın militanların örgüt içindeki gerek genel, gerek bölgedeki elebaşları için birer cinsel obje olmaktan öteye geçmediği biliniyor. Gerek dağ kadrosunda, gerek Suriye'nin kuzeyinde çok sayıda kadın tecavüze uğradı, itiraz veya isyan edince de infaz edildi. Bunu her yerde görebiliyoruz.”

Ceyhun Bozkurt kimdir?

1978 yılında Muş'ta doğan Ceyhun Bozkurt, ilk, orta ve lise eğitimini Muş'ta tamamladı. Üniversite öğrenimini gazetecilik için bırakan Bozkurt, muhabirliğe 2000 yılında Aydınlık dergisinde başladı. Sonrasında Aydınlık dergisinin yanı sıra Ulusal Kanal'da da görev yaptı. Ardından sırasıyla Avrasya Radyo Televizyonu (ART), Yeniçağ gazetesi (iki ayrı dönemde toplam 4 yıl) ve Aydınlık gazetesinde çalıştı. 2015 yılından itibaren serbest gazetecilik yapan Bozkurt, bu süreçte Kanal D'de yayınlanan “İsimsizler” dizisine 13 bölüm senaryo danışmanlığı yaptı. Bozkurt'un bugüne kadar basılan kitapları şunlar:

"Petrolde Kan Kokusu (Macit Soydan ve Fatih Erboz ile birlikte, Akasya Kitap-2007), Amerikalı Diplomatların Güneydoğu Faaliyetleri (Kripto Kitaplar-2008), Mission Kurdistan-ABD-PKK İlişkisinin Stratejik Analizi 1978-2012 (Kripto Kitaplar-2012), İmralı Tutanakları (Destek Yayınları-2015), Bu Delileri Bir Araya Getirmeyecektiniz-Vatan Uğruna (Mete Yarar ile birlikte, Destek Yayınları-2016), Darbenin Kayıp Saatleri (Mete Yarar ile birlikte, Destek Yayınları-2016), Vizesiz Müttefik (Destek Yayınları -2018)"