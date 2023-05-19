Gazeteci-Yazar Salantur, “İlk Meclis'e Yolculuk” kitabıyla okuyucularıyla buluştu

Gazeteci-Yazar Sefa Salantur, ilk çocuk kitabı "İlk Meclis'e Yolculuk" için düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan Salantur, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Kitabında 19 Mayıs'ta atılan ilk adımın sonrasında açılan ilk Meclis'i konu aldığını belirten Salantur, çocuk ve gençlerin ilhamını bu kahramanlardan alması gerektiğini vurguladı.

Hem gazetecilik yaptığı dönemde hem de Meclis başkanlarıyla çalıştığı yıllarda ilk Meclis'in çok ilgisini çektiğinin altını çizen Salantur, "İlk Meclis bir umudun ve imkansızlıkların hikayesi. Bunu çocukların bilmesini çok istedim. Çocuklar için 1920'lerin Ankara'sını kaleme alıp kitaplaştırdım. Aslında biraz fantastik bir hikaye oldu. Çünkü kitap Umut ve Burcu isimli iki çocuğun bilgi yarışması ödülü olarak bir zaman makinesiyle 23 Nisan 1920'ye yaptıkları zaman yolculuğunu ele alıyor. Orada çocukların gördükleri ilk Meclis'in kahramanlarını anlattık" diye konuştu.

Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan da bir dönem basın danışmanlığını yapan Sefa Salantur'un yeni kitabının hayırlı olmasını temenni etti. Toptan, "Bizim Meclis'in hikayesi apayrı bir şey. Dünyada önce devletler kurulur sonra Meclis açılır. Türkiye'de ise önce Meclis açıldı sonra devlet kuruldu" ifadesini kulandı.

Toptan da yine Salantur tarafından kaleme alınan ve 2020 yılında yayımlanan “Sakin Güç Köksal Toptan” kitabını imzaladı.

Salantur ise kitaplarını imzalayıp, okurlarıyla sohbet etti.