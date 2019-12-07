Gazeteci-Yazar Sinan Burhan'dan, 'Erdoğan Ak'lı ve siyasi Notlar' kitabı

Gazeteci-Yazar Sinan Burhan'ın 'Erdoğan Ak'lı ve siyasi Notlar ' kitabı okuyucuyla buluştu.

Gazeteci-Yazar Burhan, 'Erdoğan Ak'lı ve siyasi Notlar' kitabında yaşadığımız yüzyılın ilk yirmi yılına damga vurmuş bir lider, onun hedefleri, yaşadıkları, yeniden dizayn ettiği siyasal ve sosyal alandaki gelişmeleri ve tarihin seyrinde makas değiştiren bir coğrafyanın ve yeniden diriliş muştusu sunan bir liderin serencamını aktarmakta.

Kitabın önsözü ise şöyle:

"Coğrafya kaderdir demiş İbn-i Haldun. İnsan insanlar yaşar, insan çevreyle, aileyle, toplumla yaşar. Bütün bunların kaderi ise yaşadığı coğrafyanın şartlarıyla şekillenir. İşte Anadolu da öyle bir coğrafyadır;

Bu coğrafyada nice imparatorluklar kuruldu, nice zenginlikler yaşandı.Yine bu coğrafyada nice medeniyetler inşa edildi, nice yıkımlar yaşandı. Lale devri de, kurtuluş savaşı da bu coğrafya bu coğrafyada yaşandı. Ama her halükarda bir çekim merkezi, binlerce yıl boyunca egemenlik savaşı verenlerin gönlünde yatan bir merkez oldu Anadolu. Dönem dönem kendi çelişkilerini yaşasa da geçen yüzyıl da yeniden ayağa kalkma ve kendi egemenliğinin arayışında oldu. Yeni yüzyılda zirveye çıkan bölgesel krizler satranç ustalığında hamleler gerektirirken, dost düşman tanımlarının birbirine karıştığı bu coğrafyada kaderimiz yeniden şekilleniyor.

İşte bu kitapta yaşadığımız yüzyılın ilk yirmi yılına damga vurmuş bir lider, onun hedefleri, yaşadıkları, yeniden dizayn ettiği siyasal ve sosyal alandaki gelişmeleri ve tarihin seyrinde makas değiştiren bir coğrafyanın ve yeniden diriliş muştusu sunan bir liderin serencamını, yazdığı gündeki duygu yoğunluğunda bulacaksınız.

Yine bu kitapta Rahmetli Erbakan Hocamın fikir dünyamıza kattıklarını bulacaksınız. Bu kitap bir dönem kitabı. Yakın siyasi tarihimize ve yaşananlara Milli Görüş geleneğinden gelen birisinin bakışını bulacaksınız. Kitapta sadece övgü değil yapıcı eleştriler de var. Umarım hayra vesile oluruz."