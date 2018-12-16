Gazeteci Yetkin, Çankaya'da okuyucularıyla buluştu

Usta gazeteci Murat Yetkin, 'Meraklısı İçin Casuslar Kitabı' adlı kitabının söyleşi ve imza etkinliğinde Çankayalı okuyucularıyla bir araya geldi.

Usta gazeteci Murat Yetkin, "Meraklısı İçin Casuslar Kitabı” adlı kitabının söyleşi ve imza etkinliğinde Çankayalı okuyucularıyla bir araya geldi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in de katıldığı söyleyişi ve imza gününe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide 'Meraklısı İçin Casuslar Kitabı'nın içeriği hakkında bilgi veren Yetkin, kitabında siyasetin görünmeyen yüzünü ele aldığını belirtti.

"Siyasi entrikalardan, casusluklardan, sabotajlardan bahsedince aslında hep siyasetten bahsetmiş oluyoruz. Çünkü, siyasetin iki yüzü var. Birincisi, siyasi partiler, dernekler, sendikalar, seçimler, parlamentolar ve uluslararası kuruluşlardan oluşan görünen yüzü" diyen Yetkin, bazen siyasetçilerin hedeflerinin yasal, anayasal, ahlaki, geleneksel sınırların dışına taştığını da belirtti.

Okuyucularından gelen soruları da yanıtlayan Murat Yetkin söyleşinin ardından kitabını imzaladı. Söyleşiyi izleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de Yetkin'e, 'Meraklısı İçin Casuslar Kitabı'nı imzalattı.