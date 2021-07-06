Gazeteciler, Medeniyetler şehri Hatay'a hayran kaldı

Gastronomi şehri, 13 farklı medeniyetin ortak mirası Hatay, Türkiye'nin 13 farklı ilinden gelen 40 gazeteciyi ağırladı. Hatay'ın tarihi, kültürel ve doğal alanlarını gezen gazeteciler, tarihte ilklerin şehri olan Hatay'dan mutlu ayrıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları' projesinin 4'üncü durağı Hatay oldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin ev sahipliğinde Hatay Birlik Vakfı'nca hazırlanan programda Türkiye'nin 13 farklı ilinden gelen gazeteciler, binlerce yıllık tarihiyle pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Hatay'ın tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetti; Hatay mutfağının lezzetlerini tattı.

İç turizmin hareketlendirilmesi hedefleniyor

Medya, Kültür, Sanat ve Turizm Buluşmaları'nın dördüncü durağı olan barış, kardeşlik ve hoşgörü şehri Hatay'a gelen gazeteciler, 3 günlük programın ilk gününde Hatay basını ile bir araya geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya HBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nida Yılmaz, Basın İlan Kurumu Hatay Şube Müdürü Halil İbrahim Parlak, Hatay Birlik Vakfı Başkanı İhsan Aydeğer, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir ve çok sayıda gazeteci katıldı. Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları'nın Hatay durağıyla ilgili bilgi veren Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, "Amacımız keşfedilmeyi bekleyen tarihi ve kültürel değerlerimizi kültür sanat muhabirleri vasıtasıyla bizzat yerinde görüp medya yoluyla ülkemizin dört bir yanına duyurmak, iç turizmi hareketlendirmek. İşte bu yüzden medeniyetlerin bahçesi Hatay'dayız” dedi.

Hatay Birlik Vakfı Başkanı İhsan Aydeğer, "Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin ev sahipliğinde Hatay Birlik Vakfı'nca hazırlanan programda gazeteciler, binlerce yıllık tarihiyle pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Hatay'ın tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini keşfedecek. Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin ev sahipliğinde Hatay Birlik Vakfı'nca hazırlanan programda gazeteciler, binlerce yıllık tarihiyle pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Hatay'ın tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini keşfedecek. Yerel ve ulusal basın mensupları, ana vatana katılan son toprak parçası olan Hatay'daki Kur'an'da bahsi geçen Habibi Neccar Cami'ni, dünyanın ilk mağara kilisesi olan St. Pierre Kilisesini, Titus Tüneli'ni, 3 bin yıllık tarihi ve 13 medeniyetin ortak mirası Hatay Arkeoloji Müzesi'ni, Harbiye Şelalelerini, barış ve hoşgörünün mekanı tarihi Antakya Evleri başta olmak üzere kadim şehrin tarihi ve kültürel değerlerini yerinde görüp inceleyecek; Hatay'ın yöresel lezzetlerini tadacak" ifadelerini kullandı.

Kültür sanat muhabirleri, programın ardından Hatay'ın tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini keşfe çıktı. Programın ilk gününde Harbiye, Şelaleler, İbrahim Güzel başkanlığındaki Defne Belediyesi'nin işlettiği ipek böceği üreticiliği ve dokuma tesisini, Belediye Başkanı Mehmet Yalçın'ın eşliğinde Yayladağ'daki çilek tarlalarını, Samandağ'ı, Titus Tüneli'ni, Kaya Mezarlarını, Ermeni köyünü, Hz. Musa ile Hz. Hızır'ın buluştuğu yeri, Musa Ağacını, Batıayaz Yaylasını gezdi.

Programın ikinci gününde ise Kur'an'da bahsi geçen ve Türkiye'de ilk inşa edilen cami olarak bilinen Habibi Neccar Cami'ni, dünyanın ilk mağara kilisesi olan St. Pierre Kilisesi'ni, 3 bin yıllık tarihi ve 13 medeniyetin ortak mirası, dünyanın en büyük mozaik eserlerinin bulunduğu Hatay Arkeoloji Müzesi'ni, Uzun Çarşı'yı, 7 bin zeytin ağacına ev sahipliği yapan ve şehrin önemli bir turizm merkezi haline gelen Altınözü ilçesini, Zeytinyağı Müzesi'ni gezerek Hatay'ı yakından tanıma fırsatı yakaladı. Altınözü'nde gazetecileri ağırlayan Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur ve Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, ilçedeki seyir terasında turistik bölge hakkında bilgi verdi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fedai Yücedal ev sahipliği yaptığı akşam yemeğinde gazeteciler, Hatay mutfağının lezzetlerini Gastronomi Evi'nde deneyimleme fırsatı buldu. Programa Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Mehmet Güzelmansur, İsmet Tokdemir katıldı.

Hatay'ı kültür başkenti yapmak istiyoruz

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, tarihteki pek çok ilkin Hatay'da gerçekleştiğini kaydetti. Hatay'ı kültür başkenti yapmak istediklerini ifade eden Yayman “Hatay, barışın ve kardeşliğin şehridir. Farklı görüşlere sahip olsak da kültür, sanat ve estetikte buluşuruz. Burayı kültür turizminin başkenti yapmak istiyoruz” dedi.

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Hatay'ın tarihi dokusu ve turizm değerleriyle öne çıkmayı hak ettiğini ifade ederek gözlemlerini kendi şehirlerindeki okur ve takipçileriyle buluşturmak üzere Hatay'a gelen gazetecilere teşekkür etti.

Bir diğer CHP Milletvekili Mehmet Güzelmansur ise konuşmasında EXPO 2021 Hatay vurgusu yaptı. Güzelmansur, “10 Aralık'ta dünyanın farklı ülkelerini, şehirlerini burada ağırlayacağız. Buradan tüm dünyaya mesaj vereceğiz. Bu organizasyonun tanıtımı için de sizden destek istiyoruz” diye konuştu.

Gazeteciler, programın 3. gününde ise EXPO 2021 alanlarını gezerek yetkililerden Aralık'ta yapılacak uluslararası etkinlikle ilgili bilgi aldı. Ardından Kırıkhan'daki Beyazıt Bestami Türbesi ziyaret edildi. Daha sonra Suriye sınırındaki Reyhanlı'ya geçen gazeteciler Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu ve Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu'nun katılımıyla öğle yemeği yedi. Reyhanlı ile ilgili bilgiler verildi.

Ardından Hatay'ın sahil kasabalardan biri olan Arsuz'a geçildi. Arsuz Kaymakamı Musa Sarı eşliğinde gazeteciler, yeşil ve mavinin bir arada olduğu ilçeyi gezdi. Son olarak Payas ilçesine geçen gazeteciler, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde akşam yemeği yedi. Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, ilçenin önemi hakkında bilgi verdi. AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu da yemekte gazetecilere eşlik etti.

Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan ve gastronomi şehri olan Hatay'a gazeteciler hayran kaldı.