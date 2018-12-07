Gazetecilerden panel ve söyleşi

CHP İstanbul Milletvekili ve Gazeteci Enis Berberoğlu “Medya ve Demokrasi Paneli” ile Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde, Murat Yetkin ise “Meraklısı İçin Casuslar” kitabıyla Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde Ankaralılarla bir araya gelecek.

Parlamenter demokrasilerin vazgeçilmez yapı taşı olan medya ve basın özgürlüğü olgusunun yüzyıllar içindeki değişiminin ve gelişiminin konuşulacağı, tüm bu süreçlerin ve günümüz Türkiye medyasının tartışılacağı “Medya ve Demokrasi Paneli”nde Enis Berberoğlu, deneyim ve tecrübelerini izleyicilerle paylaşacak. Medyanın ekonomi politik yapılanması, egemen güçlerin basın üzerindeki etkisi gibi günümüz medyasını anlamaya ışık tutacak başlıkların tartışılacağı panel, 12 Aralık günü saat 19.30'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapılacak.

Bir diğer Ankaralı gazeteci Murat Yetkin ise “Meraklısı İçin Casuslar” kitabıyla başkentlilerle buluşacak. Yetkin, uluslararası entrikaların ya hedefi ya sahnesi ya da aktörü olan Türkiye'den bakıp, 10 olayın perde arkasını Ankara'nın siyaset ve diplomasi koridorlarında biriktirilen notlar ve belgelerden hareketle dinleyicilerle paylaşacak. Şimdiye dek gün yüzüne çıkmayan ayrıntılarla dolu kitabı üzerine gerçekleştireceği söyleşi sonrasında Yetkin, kitabını okurları için imzalayacak. Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek söyleşi 15 Aralık'ta saat 15.00'de gerçekleştirilecek.