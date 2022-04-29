Gazi SOHMER'den İBB'de yaşanan olaya tepki

Gazi Üniversitesi Sosyal Hizmet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden (SOHMER) yapılan açıklamada, “Dün kamuoyunda gündem olan bir terör yandaşının yerel yönetimlerde istihdam edilmesi vicdanları yaralamıştır. Basından gördüğümüz kadarıyla mesleği ile ilgili olarak bu kişi asla sosyal hizmet mesleğini taşıyamaz ve mesleğimizin itibarını zedeleyemez” denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak D. terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alındı. Yaşanan bu olaya ilişkin SOHMER açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, “Cennet vatanımıza kasteden örgütlere üye olmak bir yana sempatiyle bakmak bile kabul edilemez. Her sosyal çalışmacının ödevlerinden biri sosyal hizmet mesleğinin itibarını korumak ve yüceltmektir. Bu neden sosyal hizmet mesleğini icra eden kişiler; yasadışı faaliyetlerin içerisinde asla olamaz. Dün kamuoyunda gündem olan bir terör yandaşının yerel yönetimlerde istihdam edilmesi vicdanları yaralamıştır. Basından gördüğümüz kadarıyla mesleği ile ilgili olarak bu kişi asla sosyal hizmet mesleğini taşıyamaz ve mesleğimizin itibarını zedeleyemez. Çünkü sosyal hizmet; kargaşaya, şiddete, adaletsizliklere karşı durmayı savunan bir meslektir. Bu vesileyle devletimize ve milletimize karşı her türlü alçaklığın ve ihanetin karşısında dimdik duracağımızı sosyal hizmet mesleğini temsil edenler olarak bir kez daha belirtmek istiyor, kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.