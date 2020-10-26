Gazi Teknopark yeni girişimcilerini arıyor

TUBİTAK 1512 Teknogirişim sermaye desteği Yenilikçi iş fikirlerine 200 bin TL hibe imkanı sunan BİGG Anahtar programında ücretsiz kanvas iş modeli, iş planı hazırlama sunum eğitimleri, ticari ve iş planı mentorlukları gibi bir çok alanda girişimciler destek imkanları da bulabilecek. Program sonunda TÜBİTAK BİGG panelinde başarılı olan girişimciler, TÜBİTAK'ın sağlayacağı 200.000 TL'lik hibe desteğinin yanı sıra, Türkiye'nin en başarılı kuluçka merkezlerinden olan Gazi Anahtar Kuluçka Merkezi'nde yer almak, Gazi Teknopark'ın İş Fikri Yarışmalarına katılmak, yatırım ağına erişim, Gazi Teknopark ekosistemine dahil olmak gibi pek çok fırsattan faydalanma hakkı kazanabilecekler.

Programa, Üniversitelerin lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış mezun kişiler, Üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler başvuru yapabilecekler. Ayrıca başvuracak kişilerin, herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almaması ve daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olması gerekiyor.

Programa Akıllı Ulaşım, Akıllı Üretim Sistemleri ,Enerji ve Temiz Teknolojiler, İletişim ve Sayısal Dönüşüm, Sağlık ve İyi Yaşam, Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme alanlarındaki iş fikirleri için başvuru yapılabilecek.