Gazi Üniversitesi, 5 farklı spor branşıyla protokol imzaladı

Üniversite Rektörlüğü'nde yapılan protokol anlaşmasına Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız'ın yanı sıra Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır, Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Masa Tenisi Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Yaprak ve Judo Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Bahadır katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Rektör Yıldız, spor bilimleri alanında öncü bir fakülte olan Spor Bilimleri Fakültesine sahip Gazi Üniversitesinin spora değer veren bir üniversite olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Musa Yıldız, bu protokollerle birlikte şu ana kadar sporla ilgili toplam 14 federasyonla ikili iş birliği anlaşması yaptıklarının altınız çizdi. Spor Bilimleri Fakültesinde çok sayıda milli sporcunun eğitim gördüğünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız, spora destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Protokol kapsamında, Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi, Badminton, Kano, Masa Tenisi, Judo ve Modern Pentatlon Federasyonlarına bağlı sporcuların sporda yetenek taramasını ve atletik performans testlerini yapacak. Merkez, sporculara spor sakatlıklarından korunma konusunda yardımcı olacak ve federasyon arasında bilimsel araştırmalara yönelik iş birliği de yapılacak. Ayrıca, antrenörlerin eğitimleriyle, proje temelli faaliyetler yürütülecek.

Gazi Üniversitesiyle yapılan iş birliği protokollerinin sporun gelişimine önemli katkılar sunacağını vurgulayan federasyon temsilcileri, spora verdiği destekten dolayı Üniversite Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız'a teşekkürlerini iletti.