Gazi Üniversitesi "CERN Hızlandırıcıları, Dedektör ve Veri Analizi Çalıştayı"na ev sahipliği yaptı

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, 20'nci yüzyılın atom çağı olarak kabul edildiğini anımsatarak, “20'nci yüzyılın başında atom çekirdeği ile radyoaktivitenin keşfi ile özellikle parçacık fiziği ve nükleer fizik açısından yeni bir çağın başlangıcı oldu. Atomdan çıkarılan bilginin kuantum mekaniği ile birleşmesi özellikle yüzyılın ikinci yarısında bilgisayarlar ile elektroniğin devreye girmesiyle birçok keşfe ve teknolojik gelişmenin yolunu açtı” ifadelerini kullandı.

Ünlü bilim adamı Albert Einstein'ın atom, ışık ve evrene yönelik ortaya attığı temel ilkelerin bilimsel gelişime önemli katkılar sağladığını anlatan Yıldız, “20'nci yüzyılın başından bu yana atomun, maddenin ve evrenin derinliklerine yapılan yolculuk, ilerlemenin daha yüksek enerjili parçacıkların kullanımıyla mümkün olmuştur. Bu nedenle parçacık hızlandırıcı ile dedektörler bu yolculukta çok önemli rol oynamıştır. Hızlandırıcı ve dedektörler yüzyılımızda da gelişimini sürdürmeye devam ediyor. Günümüzde malzemeden tıpa, nanoteknolojiden biyoteknolojiye, enerjiden arkeolojiye, uzaydan savunmaya, iletişimden ulaşıma öncü teknolojilerin de gelişimini tetikleyen önemli bir rol oynamıştır” dedi. Rektör Yıldız, başarılı bir çalıştay olmasını temenni ederek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Balıkçı da, kendisinin de Gazi mezunu olduğunu ifade ederek, böyle bir çalıştayın parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Balıkçı, nükleer teknolojiler alanında Gazi Üniversitesi ile farklı programlarda tekrar bir araya gelmek istediğini belirtti.