Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Engelli Kliniği açıldı

Kuruluşunun 96'ncı yılını yaşayan Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi'ne bağlı “Engelli Kliniğini” düzenlediği tören ile hizmete açtı. Ankara'daki devlet üniversiteleri içinde ilk ve tek olan “Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Engelli Kliği”, engelli vatandaşların sağlık hizmetine daha rahat ulaşması için açıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi Emek Yerleşkesinde gerçekleştirilen açılış törenine Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, öğretim üyeleri ile konuklar katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Yıldız, göreve geldikleri andan itibaren yoğun bir çalışma temposu içine girdiklerini ifade etti. Diş Hekimliği Fakültesinde yeni açılan “Engelli Kliniğini” önemsediğini dile getiren Yıldız, kliniğin faaliyete geçmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Klinikle ilgili bilgiler veren Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kahraman Güngör ise Engelli Kliniğinde iki adet ünite olduğunu belirtti. Güngör, bu klinikte yapılan tedavilerin ayrı bir önem taşıdığını anlattı.

Dekan Güngör, kliğinin oluşturulmasında verdiği destek dolayısıyla Rektör Yıldız'a ayrıca teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından Engelli Kliğinin kurdelesi Rektör Yıldız ve beraberindekilerinin katılımıyla kesildi. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Güngör'ün rehberliğinde yeni kliğini gezen Rektör ve konuklar, ayrıntılı bilgiler edindi.

Açılış töreni, çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.