Gazi Üniversitesi "eğitim"de Türkiye'de 1'inci, dünyada 372 ülke arasında 21'inci oldu

Gazi Üniversitesi, "QS World University Rankings" 2022 alan bazlı dünya üniversiteleri sıralaması sonuçlarına göre dünya genelinde 372 üniversite arasında "eğitim" alanında 21. sıraya yerleşti.

Sıralamada Türkiye'den toplam 6 üniversite bulunurken, Gazi Üniversitesi Türkiye'de eğitim alanında 1'inci sıraya yerleşti. Akademik itibar, işveren itibarı, atıf ve h-indeksi gibi ölçütlerin dikkate alındığı sıralamada üniversitenin elde ettiği genel puan 78,3 oldu. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ile 1926 yılında temelleri atılan üniversitenin 96 yıldır yürüttüğü eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle Türkiye'de yükseköğretime katkı sunmaya devam ettiğini, ulusal ve uluslararası alanlarda da önemli bir konuma sahip olduğunu ifade etti. Üniversitenin akademik başarısını ve tanınırlığını artırmak, bu sayede ulusal ve uluslararası sıralamalardaki konumunu daha ileriye taşımak için akademisyenlerle birlikte özveri ile çalıştıklarını anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Üniversitemiz, geçtiğimiz yıl SCIE/SSCI/AHCI indekslerinde taranan dergilerde bin 788 bilimsel makale ve derlemeyi Gazi Üniversitesi adresli olarak literatüre kazandırarak tarihinin en yüksek yıllık yayın sayısı performansına ulaştı. Toplam 737 proje ile araştırma faaliyetlerine devam ettik. 28 patent, 4 faydalı model ve 2 tasarım başvurusu yaparken, 9 patent ve 2 tasarım tescili gerçekleştirerek akademik etkinliklerimizin çıktılarını topluma sunduk. Tüm birimlerimizin desteğiyle kongre, sempozyum, çalıştay gibi toplam 661 bilimsel ve sosyal etkinlik düzenledik. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda üniversitemiz, 'Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi' 2021 yılı sıralamasında 5 basamak birden yükselerek 13. sıraya yerleşme başarısını gösterdi. Aynı şekilde üniversitemiz, YÖK 2021 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'ndaki 9 göstergede dereceye girerek en başarılı üniversiteler arasında yerini aldı."

Rektör Yıldız, bu başarının üniversitenin eğitim alanındaki engin deneyiminin bir anlamda tescillenmesini sağladığını belirterek, "QS 2022 alan bazlı dünya üniversiteleri sıralaması sonuçlarına göre Gazi Üniversitesi, eğitim alanında dünya üniversiteleri arasında 21. sıraya yerleşerek büyük bir başarıya imza attı. Gazi Üniversitesi; QS 2021 alan bazlı dünya üniversiteleri sıralamasında sadece eğitim ve tıp bilimleri alanlarında sıralamaya dahil edilmiş iken, 2022'de bu alanlara ek olarak bilgisayar bilimleri ve bilgi sistemleri, elektrik-elektronik mühendisliği, biyoloji bilimleri, fizik ve astronomi, sanat ve beşeri bilimler olmak üzere 5 yeni alanda daha dünya genelinde sıralanmaya hak kazanarak QS sıralamasında 7 alanda ülkemizi başarıyla temsil etti" dedi.

Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız, başarıya katkı sağlayan öğretim elemanlarını ve personeli kutladı.