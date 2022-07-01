Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerinin projeleri Ankaralılarla buluştu

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü ikinci sınıf öğrencilerinin “ID 202 Product Design II” dersi çerçevesinde hazırladığı 43 proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığıyla gerçekleştirilen iş birliği ile Ankara halkı ile buluştu. Prof. Dr. H. Güçlü Yavuzcan, Prof. Dr. Aydın Şık, Dr. Öğr. Üyesi Murat Önder, Arş. Gör. N. Hande Kutbay, Arş. Gör. Saygın Yücekule, Arş. Gör. Atakan Baş, tasarımcı Barış Gür ve ABB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Tolga Kepir sorumluluğunda yürütülen projeler 106 öğrenci tarafından 36 grup halinde “park donatıları” ve “sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ürünler” olmak üzere iki ayrı kategori altında geliştirildi. Geliştirilen projelerin üretiminde yalnızca atık/artık malzemeler kullanıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinin sağladığı atık malzemeler ve teknik destekle öğrencilerin yaklaşık iki ayda tasarlayıp ürettikleri 26 park donatısı ve sokak hayvanlarına yönelik 17 beslenme-barınma ünitesi, Ankara'nın farklı noktalarında yerlerini almaya başladı.