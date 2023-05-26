Gazi Üniversitesi Erasmus Bahar Şenliği etkinliği gerçekleştirildi

Erasmus programları çerçevesinde 2004 yılından bu yana öğrencileri yurtışında eğitim alma ve staj yapma imkanları sunan Gazi Üniversitesi'nde Erasmus bahar şenliği gerçekleştirildi.

Bin 700'den fazla yabancı öğrencinin eğitim aldığı Gazi Üniversitesi binlerce öğrenciyi hem eğitim almaları için hem de staj yapma fırsatları için yurtdışına göndererek öğrencilerin daha nitelikli bireyler haline gelmesini sağlıyor.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi'nin Türkiye'de ki 20 araştırma üniversitesinden biri olduğunu ve her geçen gün gelişim sağladıklarını belirterek, “Gazi Üniversitesi Türkiye'nin 20 araştırma üniversitesinden birisi. Ulusallaşma araştırma üniversiteleri için önemli bir kriter. Bizde üniversite olarak bu çerçevede Erasmus günleri düzenliyoruz. Geçen sene ekim ayında ikinicisini düzenlemiştik. Şu an üçüncü etkinliğimizi düzenliyoruz. Erasmus programı çerçevesinde hocalarımızı, öğrencilerimizi ve idari personelimizi faaliyetlere davet etmek istiyoruz. Bu faaliyetlerin şenlik havasında geçmesini istiyoruz. Farklı farklı yarışmalar düzenleyerek sonucunda hediyeler veriyoruz. Şenliğimize katılan misafirlerimiz; öğrencilerimiz ve ailelerinden, hocalarımızdan oluşuyor. Farklı okullardan öğrenciler ve minik misafirlerimizde bugün aramızda. Geleceğimizin Gazi Üniversitesi öğrencileri de aramızdalar. Şenliğimize ayrı bir hava kattılar. Üniversite bünyesinde 50 farklı ülkeden bin 700 yabancı öğrencimiz var” dedi.

“Gazi Üniversitesi olarak öğrencilerimiz yeter ki Erasmusa gitmek istesin gerisi kolay”

Gazi Üniversitesi Erasmus ofisi stajyer öğrenci olarak görev yapan Ömer Çetin, öğrencilerin Erasmus programlarından yararlanması için üniversite olarak çok yardımcı olduklarını vurgulayarak ”Staj hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerimiz için hem güz hem de bahar döneminde ilana çıkabiliyoruz. Fakat öğrenim hareketliliği için genellikle tek dönemde ilana çıkıyoruz. İlana çıkıldıktan sonra öğrencilerimizin neler yapacağına dair oryantasyon toplantıları yapılıyor. Üniversitemiz 2004 yılından beri çalışmalarını sürdürdükleri için çok profesyonel durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Öğrencilerimizi mümkün olduğunca yurtdışına hibeli olarak gönderiyoruz. Yurtdışına çıkma sürecinde büyük kolaylıklar sağlayabiliyoruz. Elçiliklere yazı gönderirken ve pasaport işlemlerinde kolaylıklar sağlayabiliyoruz. Gazi Üniversitesi olarak öğrencilerimiz yeter ki Erasmusa gitmek istesin gerisi kolay. Biz onlar için bütün çabayı gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'de tıp okumak için güzel imkanlar var”

Kazakistanlı Assen Madeniyetova bir yıldır Türkiye'de yaşadığını ve Türkçe dersleri aldığını vurgulayarak, “Gelecek yıl Gazi Üniversitesi'nde tıp okuyacağım. Türkiye'ye burs programları çerçevesinde geldim. Sadece Kazakistan için değil birçok ülkede geçerli olan geniş bir program. Bu bursu kazanıp Türkiye'ye geldim. Bence Türkiye'de çok iyi bir tıp eğitimi var. Gazi Üniversitesi hakkında çok fazla şey duydum. Üniversiteyi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığını biliyorum. Türkiye'de tıp okumak için güzel imkanlar var. Diğer ülkelerde bu kadar imkan görmedim. Bu yüzden Türkiye'ye geldim. Burada çok iyi bir doktor olabilirim. Erasmus şenliği çok eğlenceli geçiyor. Çok faydalı bir etkinlik.

Çok fazla sayıda öğrenci, öğretmen ve idari personelin katılım gösterdiği şenliklerde çeşitli oyun ve yarışmalar sonucunda katılımcılara hediyeler dağıtıldı.