Gazi Üniversitesi öğrencilerinden can dostlara yuva

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım öğrencileri 'Yaşamak istediğin gibi yaşat' sloganıyla sokak hayvanları için barınak üretti.

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 2. sınıf öğrencileri, öğretim görevlileri Prof. Dr. H. Güçlü Yavuzcan, Dr. Öğr. Üyesi Murat Önder, Dr. Cemil Yavuz ve Barış Gür öncülüğünde sokak hayvanları için bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Proje kapsamında Türkiye'nin 22 farklı ilinden 54 öğrenci şehirlerine tasarladıkları kedi ve köpek barınaklarını hediye etti.

Sokaktaki canlar için tasarlanan ve üretilen 175 adet kulübe ve 23 adet beslenme ünitesi, barınaklar, besleme arazileri, üniversiteler gibi sokak hayvanlarının yoğunlukta bulunduğu alanlara hibe edildi. Pandemi sebebiyle Ankara temelli başlayan proje Türkiye'nin yaklaşık 22 farklı şehrinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Projede görev alan Gökçe Çelik'in tasarladığı 10 adet kedi kulübesi ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı tarafından onaylanarak Göksu Parkı başta olmak üzere şehrin çeşitli yerlerine yerleştirildi. Gerçekleştirdikleri proje hakkında konuşan Çelik, "Türkiye genelinde böyle bir final projesinde yer aldığım için gurur duyuyorum. Bölümüm sadece insanlık için ürün tasarlamaktan öte doğada yaşama hakkı bulunan her masum can için ürün tasarlıyor. Sokak hayvanları şehrin içerisinde bizlerle yaşayan can dostlarımız. Onların güvenliği ve huzuru için tasarladığım kedi barınağı, şehrin her yerinde olan teller ve duvarlarda kullanılabilecek, kolaylıkla temizlenebilecek şekilde üretildi" dedi.