Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız: “Farklı fikirler ve kazanımlar elde etmek ve karşılıklı yardımlaşmanın da sağlanmasını hedefliyoruz”

“Türkiye'de Yükseköğretimde İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programlarının Çevrim İçi Sınav Kapasitesini Arttırma” iş birliğinde farklı fikir ve kazanımların elde edilmesi hedeflediklerini söyleyen Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, “Farklı fikirler ve kazanımlar elde etmek ve karşılıklı yardımlaşmanın da sağlanmasını hedefliyoruz” dedi.

ABD Büyükelçiliği Eğitim Ateşeliği desteği ile Gazi Üniversitesi yürütücülüğünde düzenlenen “Türkiye'de Yükseköğretimde İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programlarının Çevrim İçi Sınav Kapasitesini Arttırma” iş birliği Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız'ın ev sahipliğinde, katılımcı üniversiteler Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Muş Alpaslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Celal Turgut Koç, ABD Ankara Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Roger Cohen ile projede yer alan üniversitelerin öğretim elemanları katıldı.

“Karşılıklı yardımlaşmanın da sağlanmasını hedefliyoruz”

Rektör Musa Yıldız programda, Gazi Üniversitesinin küresel salgın nedeniyle çevrim içi sistemlere geçişte yaşanan sancıları olabildiğince aza indirmek adına, geniş ve özverili bir ekiple, ciddi çalışmalar yürüttüğünü ve bunda da başarılı olduğunu anlattı. Yıldız, yabancı dil eğitimi alanındaki potansiyeli artırmak ve Yabancı Diller Yüksekokunun tecrübelerini diğer üniversitelerle paylaşmak adına görüş alışverişine açık olduklarını belirterek, “ABD Eğitim Ataşeliği ile birlikte yürüttüğümüz projenin fayda sağlayacağına inanıyoruz. Katılımcı üniversitelerle imzalayacağımız iş birliği protokolleri ile tecrübelerimizi onlarla paylaşıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağız. Ayrıca farklı fikirler ve kazanımlar elde etmek ve karşılıklı yardımlaşmanın da sağlanmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Projeyle çevrimiçi dil sınavı kapasitesinin yükseltilmesi bekleniyor

Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Celal Turgut Koç ise, Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun şimdiye kadar çevrim içi yabancı dil sınavlarını yüz yüze eğitimdeki uluslararası standartlardan taviz vermeden başarıyla düzenlediğini belirterek, bu projeyle yabancı dil programlarının çevrim içi dil sınavı kapasitesini arttırmayı hedeflediklerini ve bu doğrultuda ABD Büyükelçiliği Eğitim Ateşeliği ile olan iş birliğinin önemini vurguladı.

Katılımcı üniversitelerin rektörleri de eğitim konusunda Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan Gazi Üniversitesi yapılan iş birliğinden dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler. Konuşmaların ardından San Francisco Santa Rose Üniversitesinden uzman Dr. Bita Bookman katılımcılara projenin ilk dersini verdi.