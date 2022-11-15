Gazi Üniversitesi Rektörü Yıldız, Gazi'nin Patileri'ni besledi

Dr. Musa Yıldız, "Gazi'nin Patileri" kulübünün kurmuş olduğu barınağı ziyaret etti.

Öğretim görevlisi Semin Altınbaş ve Gazi'nin Patileri kulübüne bağlı öğrenciler kendi imkanları ve Gazi Üniversite Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız'ın desteği ile Gazi Üniversitesi'nde köpekler için barınak yaptı. Yaklaşık 10 senedir kendi imkanları ile kedilerle ilgilenen Semin Altınbaş, bir süre önce kampüste gezen köpeklerle de ilgilenmeye başladı. Köpeklerin kampüs içinde doğum yaptığını öğrenen Altınbaş, Gazi'nin Patileri kulübünün öğrencileri ile ortak çalışma başlatarak köpeklerle ilgilenmeye başladı. Altınbaş ve kulübe bağlı öğrenciler kendi imkanları ile köpeklerin mamalarını, ilaçlarını ve barınma ihtiyaçlarını karşılarken Dr. Musa Yıldız onlara destek verdi. Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nin bahçesine kurulan barınağı ziyaret eden Prof. Dr. Musa Yıldız, öğrencilerden barınakla ilgili bilgi edindikten sonra köpekleri besledi.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nakış Karamağaralı danışmanlığında Gazi'nin Patileri kulübünün hayvanlarla ilgilendiğinden ve sürecin başından beri Semin Altınbaş'ın kendi imkanları ile köpeklere baktığından bahseden Yıldız, “Gazi Üniversitesi olarak küçük dostlarımıza burada bir barınak oluşturduk. Gönüllüler onların yiyeceklerini, mamalarını ulaştırıyorlar. Biz de üniversite olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. Yemekhanemizdeki yemeklerden artanları dostlarımızla paylaşmaya gayret ediyoruz” dedi.

“Biz onlara göz bebeğimiz gibi bakmaya gayret ediyoruz”

Kampüste bulunan ve barınağa alınan köpeklerin kendilerine Allah'ın emaneti olduğunu dile getiren Yıldız, “Biz onlara gözbebeğimiz gibi bakmaya gayret ediyoruz. Yönetim olarak destek vermekle yetiniyoruz. Asıl burada gördüğünüz değerli kardeşlerimizi, Semin hocamı ve onun değerli ekibini tebrik etmek lazım. Onlar bütün zamanlarını fırsat buldukça buraya ayırmaya gayret ediyorlar” diye konuştu.

Köpeklerin sabahları barınaktan çıktıklarını ve akşama kadar gezdiklerini söyleyen Yıldız, “Öğlene kadar barınağın içerisinde değil kampüsün değişik bölgelerinde dolaşıyorlar. Öğrencilerimiz alışmış durumda bu dostlarına. Onlarla beraber yaşıyorlar. Belli bir saatten sonra da öğrencilerimiz onları tekrar barınağa getirip burada barınmalarını sağlıyorlar” dedi.

Yakın zamanda köpeklerin barınaklarını yenilemek için gayret edeceklerini söyleyen Yıldız, Gazi'nin Patiler kulübünün öğrencilerine ve sürecin başından beri destek veren Semin Altınbaş'a teşekkür etti.

Hayvanlarla kendi imkanları ile ilgilenen Semin Altınbaş, “Hocamızın destekleri sayesinde bu alanımız var. Hayvanlarımız artık güvenli şekilde burada kalıyor. Çünkü pek çoğu travmalı çocuklardı. Daha önce 23 köpekle başladık, 11 tane köpeğimizi sahiplendirdik” ifadelerini kullandı.

“Sahiplenmek isteyen olursa sahiplendiriyoruz”

Köpekleri sahiplendirdiklerinden söz eden Altınbaş, “Kalan 8 köpeğimizi Gazi'nin Patileri öğrenci topluluğu ilanları açmış durumda. Herhangi bir şekilde sahiplenmek isteyen olursa sözleşme karşılığında çocuklarımızı sahiplendiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız, ziyaretinin ardından barınaktaki gönüllü öğrencilerle ve Öğretim Görevlisi Semin Altınbaş'a teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.