Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi binasına Ülkücü şehit Ertuğrul Dursun Önkuzu'nun adı verildi

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yönetim Kurulunun önerisi ve Gazi Üniversitesi Senatosunun 16 Kasım 2020'de oybirliğiyle aldığı kararla 23 Kasım 1970 tarihinde katledilen Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi Ülkücü Ertuğrul Dursun Önkuzu'nun ismi Teknoloji Fakültesi B Bloğa verildi.

Teknoloji Fakültesi B Bloğu önünde düzenlenen törene Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Prof. Dr. Bekir Buluç, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Tekeli, şehit Ertuğrul Dursun Önkuzu'nun kardeşleri Samiye Önkuzu, Zübeyde Önkuzu, enişteleri Mehmet Sami Uzun, Osman Oktay, yeğenleri Alptekin Uzun ve Gökçe Apaydın katıldı.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü görevini devraldığı günden bu yana yönetim anlayışlarının bir gereği olarak gönül gücünü kullanmaya ve vefalı olmaya büyük önem verdiklerini ifade etti. Çok gecikmiş bir vefa görevinin ifa edildiğini belirten Rektör Yıldız; Dursun Önkuzu'nun, 23 Kasım 1970'de katledildiğini söyledi. "O tarihte Önkuzu, toprağa değil, Anadolu insanının kalplerine gömüldü" diyen Prof. Dr. Musa Yıldız, konuşmasına şöyle devam etti: “Zira o kardeşimiz, şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuş bu mübarek topraklarda; ezan susmasın, al bayrağımız inmesin diye ‘Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl' diyerek merhum Akif'in diliyle can feda eyledi. İşte biz de Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulunun devamı olan gözbebeğimiz Teknoloji Fakültemizin Yönetim Kurulunun teklifiyle 16 Kasım 2020 tarihinde Senatomuzda aldığımız kararla, bu eğitim şehidimizin adını bu binaya verdik. Ruhu şad olsun. Mekânı cennet olsun.”

Şehitlerin ölmediğini, onların asıl unutuldukları zaman öleceğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız, yönetim olarak vefa gösterip 15 Temmuz şehitleri Cennet Yiğit, Gülşah Güler ve Muhammed Yalçın'ın adlarının da Üniversite Merkez Kütüphanesinin katlarına verildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Musa Yıldız konuşmasını “Din için, vatan için, millet için, bayrak için, ezan için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah rahmet eylesin, bizleri de onlara layık eylesin” diyerek tamamladı.