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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yeni birimler hizmete açıldı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yeni birimler Rektör Prof.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yeni birimler Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız'ın katılımıyla hizmete açıldı.


E-Blok 8. katta yeni açılan ameliyathane ve dahiliye yoğun bakım birimleri ile yenilenen çocuk enfeksiyon, çocuk metabolizma faz 1 merkezi ve algoloji birimleri, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Buluç, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül, Prof. Dr. Fahri Temizyürek, Prof. Dr. Alper Ceylan, Dr. Ahmet Bilal Dostbil, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Başhekim Doç. Dr. Hasan Bostancı, Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Ragıp Akyürek, daire başkanları, öğretim üyeleri ve hastane çalışanları katıldı.


Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından yeni açılan birimleri gezerek Başhekim Doç. Dr. Hasan Bostancı'dan ayrıntılı bilgi aldı. Açılış töreni çekilen toplu fotoğrafların ardından sona erdi.

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