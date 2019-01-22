Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden bir başarı daha

Gazi Üniversitesi Organ Nakli Merkez Müdürü ve Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Dalgıç, "Ankara'da 2018 yılında toplam 4 bin 100 organ bağışı yapıldı ve bunun 400 tanesi Gazi Kanope tarafından toplandı'' dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, yaptığı çalışmalarıyla toplumda farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Son olarak 2018 yılı organ bağışı verilerine göre hastane olarak il bazında ilk sırada yer alan hastane, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bütün çalışanlarıyla birlikte topluma daha iyi hizmet sunabilmek için çalışmalar yapılan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 2018 organ bağışı genel sıralamasında il bazında ikinci, hastane sıralamasındaysa ilk sırada yer aldı. Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Gazi Üniversitesi Organ Nakli Merkez Müdürü ve Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Dalgıç, Gazi Üniversitesinde transplantasyon çalışmalarının 1996'dan beri devam ettiğini kaydederek, ''Karaciğer, böbrek ve kalp nakli konularında çalışmalar var. Organ bağışı için gerek öğrencilerimizle olsun gerek asistanlarımızla ve öğretim üyelerimizle olsun Türkiye'de organ bağışı sayısının artırılması için çalışmalarımız sürmekte'' ifadelerini kullandı.

Toplumda organ bağışını artırmaya yönelik Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde Kan ve Organ Proje Ekibi 'Kanope' ismiyle öğrencilerin kurduğu bir derneğin olduğuna değinen Prof. Dr. Dalgıç, dernekte çalışmalar yapan gönüllü öğrencilerin hem üniversitede hem de il genelinde topluma organ bağışının önemini anlatıp, bunun gerekliliğini inceledikten sonra organ bağışı topladıklarını kaydetti. Prof. Dr. Dalgıç, Kanope'nin Ankara'da yaptıkları organ bağışı aktiviteleriyle bu yılki çalışmada Türkiye'de birinci olduğunu ve 4 bin bağışın 400'e yakının Gazi Kanope tarafından yapıldığını belirtti.

"Bir kişi öldüğünde eğer ailesi organ bağışına izin verirse onun organlarıyla 6-7 kişi yaşama dönebiliyor"

"Türkiye hem sayı olarak hem başarı olarak organ nakli konusunda dünyanın lider ülkelerinden birisi" diyen Prof. Dr. Dalgıç, şöyle devam etti:

"Bağış oranlarına baktığımızda maalesef son sıralardayız. Organ nakli ameliyatlarının yüzde 80'e yakınını canlı vericilerden yapıyoruz. Canlı vericilerden sadece kişinin yaşantısına zarar vermeyecek organları alabiliyoruz. Canlıdan yaptığımız nakiller sınırlı. Bundan dolayı ölen kişilerin organ bağışına ihtiyacımız var. Kanope'nin yaptığı çalışma bu açığı kapatıyor. Canlı vericisi olduğu için böbrek ve karaciğer biraz şanslı ama diğer organ bekleyen hastalarımız için mutlaka kadavra gerekiyor. O yüzden kadavra nakil sayısının artırılması, Türkiye'de çok önemli sağlık problemlerimizin başında geliyor. Bir kişi öldüğünde eğer ailesi organ bağışına izin verirse onun organlarıyla 6-7 kişi yaşama dönebiliyor. Kişinin vücut bütünlüğünde hiçbir bozulma olmadan bir ameliyat şeklinde yapıyoruz. Bütün sosyal kurumlar, dini kurumlarımız ve biz organ bağışının artmasını istiyoruz ama ne yazık ki sayı çok fazla değil. Bunun artırılmasına yönelik hepimizin çalışmaları var. Bu başarı da onun taçlandırılması."

"Ankara'da 2018 yılında toplam 4 bin 100 organ bağışı yapıldı ve bunun 400 tanesi Gazi Kanope tarafından toplandı"

Topluma organ bağışının önemini ve organ bağışının az olması nedeniyle insanların yaşamını kaybettiğinin çok iyi anlatılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Dalgıç, "Ankara'da 2018 yılında toplam 4 bin 100 organ bağışı yapıldı ve bunun 400 tanesi Gazi Kanope tarafından toplandı. Gazi Üniversitesi Hastanesi, Ankara'daki hastaneler arasında ilk sırada. Kurum olarak Keçiören İlçe Sağlık Müdürlüğü ilk sırada geliyor. Onların bağış sayısı 561. Türkiye'de yılda organ bağışı yapma ihtimali olan ölüm sayısı bin 400, bin 500 civarında. 2016-2017 yılı ortalamasına baktığımızda, bin 400 kişiden ortalama maalesef 350 aile organ bağışına izin veriyor. Bu bir eksiklik. Topluma bunun ne kadar önemli olduğunu, organ bağışının az olması nedeniyle insanların yaşamını kaybettiğini çok iyi anlatmamız gerekiyor. Çok verici bir toplumuz, yardımlaşmayı çok istiyoruz. Öldüğümüz zaman toprak olacağız. Eğer organ bağışı yaparsak bedenimiz toprak olmadan önce 6-7 kişiye yaşam sunabilir" şeklinde konuştu.

"Organ bağışçısı olurken lütfen ailelerinize de organlarınızı bağışladığınızı vasiyet edin"

Gazi Üniversitesi Transplantasyon Merkezi Organ ve Doku Nakli Merkezi Koordinatörü Fadime Yaşar ise "Gazi Üniversitesinin transplantasyon merkezi organ bağışında yetkili olan merkezlerden bir tanesi. Kanope, tıp öğrencilerinin kan ve doku nakilleriyle ilgili oluşturdukları bir topluluk. Kanope organ bağışında toplumu bilinçlendirmek ve bağış sayısını artırmada bize yardım eden bir öğrenci topluluğu. Biz kişilere organ bağışçısı olur musunuz diyoruz onlar da evet diyor ama bununla yeterli olmuyor. Kişilerin ailelerine de organlarını bağışladıklarını, öldükleri zaman organları istendiğinde bağış yapmaları için onlara vasiteyçi olmaları gerekiyor. Kanunlarımıza göre biz insanlardan organ bağışı alsak, kart versek dahi, ailelerin bize organ bağışını yapabilmemiz için onay vermesi gerekiyor. Bunun için toplumumuzdan ricamız, organ bağışçısı olurken lütfen ailelerinize de organlarınızı bağışladığınızı vasiyet edin. Ancak bu şekilde organ bağışlarını daha geçerli olacaktır" diye konuştu.

"Organ nakil koordinatörlerimizin desteğiyle gönüllü arkadaşlarımızla bilgi almak isteyen halkımıza bilgi veriyoruz"

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi ve Kanope Topluluğu Başkanı Duygu Avlar, Kanope'nin Gazi Üniversitesi bünyesinde 2017 yılında kurulduğunu belirterek, "Tıp fakültesi öğrencilerinin gönüllü olarak çalışma yaptığı bir topluluğuz. Üniversitemizin farklı fakültelerinde, meydanlarda, alışveriş merkezlerinde saha çalışmaları yapıyoruz. Organ nakil koordinatörlerimizin desteğiyle gönüllü arkadaşlarımızla bilgi almak isteyen halkımıza bilgi veriyoruz. Genelde vatandaşların endişelerini gidermeye çalışıyoruz. Meydanlar, alışveriş merkezleri gibi kalabalık yerlerde çalışmalar yaparak hastanelere göre daha ulaşılabilir oluyoruz. Bağış yapmak isteyenlerden bağış alıyoruz. Aklında böyle bir şey olmayanlara da bilgi verdikten sonra bağışlar alabiliyoruz'' değerlendirmelerinde bulundu.

Gazi Üniversitesi Transplantasyon Merkezi Organ ve Doku Nakli Merkezi Koordinatörü olarak Yaşar'ın yanı sıra Aykut Çobanoğlu ve Osman Karabulut da çalışmalarını sürdürüyor.