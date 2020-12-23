Gazi Üniversitesi, TUSAŞ Meslek Yüksekokulu'nu yeşillendirdi

Gazi Üniversitesi'nin destekleriyle TUSAŞ Meslek Yüksekokulu'nda ağaçlandırma faaliyeti gerçekleştirildi. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, "Üniversite olarak biz ülkemizdeki ağaçlandırma faaliyetlerini yakından desteklemeye gayret ediyoruz" dedi.

TUSAŞ Meslek Yüksekokulu'nun Kahramankazan'daki yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Rektör Yıldız, "Gazi Üniversitesi olarak Kazan'daki TUSAŞ Meslek Yüksekokulu'nda ağaç dikimimizde bütün arkadaşlarımızla birlikte bir araya geldik. Üniversite olarak biz ülkemizdeki bu ağaçlandırma faaliyetlerini yakından desteklemeye gayret ediyoruz" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Yıldız, kendilerini ziyarete gelen ya da yaptıkları ziyaretlerde devlet büyüklerine olsun, farklı makamlardaki bürokratlara olsun onlara hediye götürmek yerine diktikleri fidan sertifikalarını götürdüklerini kaydederek, "Orman Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız bir anlaşma var. Bu anlaşma kapsamında onlara fidan hediye ediyoruz, onların da dikili ağaçları olmuş oluyor böylece. Bugün burada bizim Gazi Üniversitesi olarak yaptığımız bir ağaçlandırma faaliyeti çerçevesindeyiz. Burada da gerek bizim üniversitedeki yönetici arkadaşlar adına, gerek bize bu Kahramankazan Meslek Yüksekokulu'na destek olan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil hocamız adına ve Kahramankazan Belediye Başkanı adına burada ağaçlar diktik. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Düzenlenen etkinliğe Rektör Yıldız'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazlı Polat, TUSAŞ Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Oğuzhan Yılmaz, Genel Sekreter Hasan Kaleli ve Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ertekin katıldı.