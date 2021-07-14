Gazi Üniversitesi'nde 15 Temmuz Şehitleri'ni anma töreni

Gazi Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programı düzenlendi.

Gazi Üniversitesi Rektörlük binası Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen programa Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazlı Polat, Prof. Dr. Bekir Buluç, Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Gazi Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Kaleli ve 15 Temmuz Şehidi Fevzi Başaran, Seher Yaşar, Muhammed Yalçın'ın aileleri katıldı.

Programa video konferans ile katılan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız, “15 Temmuz 2016 Cuma gecesi Türkiye Cumhuriyeti, tarihinde daha önce hiç yaşamadığı darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan FETÖ üyesi bir grup vatan haini kendi halkına, yüce Türk milletine, silah ve top mermisiyle saldırdı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Halkın gücünün üstünde bir güç tanımadım' sözüyle bu şanlı Türk milleti, bütün dünyaya örnek olacak şekilde darbenin karşısında durdu ve Türkiye Cumhuriyetine, ülkesine, demokrasisine sahip çıkarak kanlı darbe girişimini engelleyen en büyük güç oldu. Darbe girişimine karşı verilen mücadele bağımsızlığa, demokrasiye olan inancın, birlik olma bilincinin ve iman gücünün sesiydi. Türkiye Cumhuriyetini ve kurumlarını canı pahasına koruyan bu aziz Türk milleti, milyonlarca vatan sevdalısı, o gece ‘Cumhuriyet, demokrasi ve özgürlükler mücadelesinin destanını yazdılar. Bu uğurda canlarını veren şehitlerimize milletçe minnettarız ve bir Çanakkale ruhu, bir Kurtuluş Müdafaası ruhunu taşıyan o kahramanlarımızı asla unutmayacağız. Gazi Üniversitesinin vatan, millet, istiklal sevdası uğruna şehit olan çok kıymetli evlatlarımız Cennet Yiğit, Fazıl Gürs, Fevzi Başaran, Gülşah Güler, Muhammet Yalçın, Mustafa Avcu, Seher Yaşar'ı da asla unutmayacağız” dedi.

Programda 15 Temmuz Şehitleri, Fevzi Başaran, Seher Yaşar, Muhammed Yalçın adına fidan dikim belgeleri Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fazlı Polat, Prof. Dr. Bekir Buluç, Prof. Dr. Ramazan Bayındır tarafından şehitlerin ailelerine takdim edildi.