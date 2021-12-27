Gazi Üniversitesi'nde ‘Ankara Türküleri' rüzgarı

Gazi Üniversitesi'nde Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılında sevdiği türküler ve seymenler eşliğinde ‘Ankara Türküleri' etkinliği düzenlendi.

Gazi Üniversitesi, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılını sevdiği türküler ve seymenler eşliğinde kutladı. Üniversitenin konser salonunda gerçekleşen etkinlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Ses Sanatçısı solist Nazlı Öksüz'ün seslendirdiği türkülere birçok Gazi Üniversitesi öğrencisi eşlik etti.

Konser boyunca üniversiteliler hem eğlendi hem de türkülerle duygulandı.