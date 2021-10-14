Gazi Üniversitesi'nde Erasmus Günleri

Gazi Üniversitesi öğrencileri, Erasmus programına üye ülkelerde düzenlenen "ErasmusDays" etkinliğinde bir araya geldi.

Erasmus+ programının tanınırlığını ve programa yönelik projelerin görünürlüğünü artırmak için Erasmus programına üye tüm ülkelerde 14-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ErasmusDays etkinlikleri Gazi Üniversitesi'nde de yapıldı. Programın açılışında konuşan Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Buluç, “Biz Erasmus faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Özellikle üniversitemizin bir araştırma üniversitesi olması, uluslararası tanınırlığımızın sağlanması, öğrencilerimizin uluslararası tecrübe kazanması, uluslararası alanlarda söz sahibi olması, uluslararası staj imkanlarını öğrenmesi, farklı kültürleri tanıması, kültürümüzü farklı ülkelerde yaşayan insanlara tanıtması bakımından bu değişim programlarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından öğrenciler Erasmus hakkında bilgi alırken, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yesevi Sanat Topluluğu ve Ankara Kulübü Derneği Seğmenleri de gösteri sergiledi.

“Kendimi çok şanslı hissediyorum”

Gazi Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, düzenlenen program hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Bir öğrenci, “Gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Kampüsümüzü ve okulumuzu çok seviyorum. Ayrıca Erasmus programı açısından çok iyi buluyorum okulumuzu. Erasmus düşündüğüm için bu etkinliğe katıldık. Gayet güzel, hocalarımız, her şey açısından memnunum” diye konuştu.

Bir diğer öğrenci ise, “Gazi Üniversitesi'nde okuyor olmak çok güzel bir duygu. Zaten kendi isteğimle yazdım. Çok güzel bir okul, kampüsü çok güzel. Herkese tavsiye ederim. İleriki senelerde Erasmus'a gitmeyi çok istiyorum. Çok güzel hazırlanılmış bir etkinlik, herkesi düşünmüşler. Okulumuz yine harika bir etkinlik yapmış” dedi.

Etkinliğin birinci günü Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin müzik dinletisi ve DJ performansı ile sona erdi.