Gazi Üniversitesi'nde hazırlık muafiyet sınavı salgın tedbirlerine uyularak yüz yüze gerçekleştirildi

Gazi Üniversitesi'nde, yabancı dilde eğitim veren programlara kayıt yaptıran öğrencilerin hazırlık muafiyet sınavının birinci aşaması Covid-19 tedbirleri alınarak yüz yüze gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkalığında 26 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız'ın da katıldığı toplantıda altı çizilen hususlar çerçevesinde, “yatay geçiş ek madde -1” kapsamında yabancı dilde eğitim veren programlara kayıt yaptıran öğrencilerin hazırlık muafiyet sınavının birinci aşaması 1 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Bununla birlikte 2021 - 2022 akademik yılına ilişkin Gazi Üniversitesi bünyesinde ilk yüz yüze eğitim öğretim faaliyeti yapılmış oldu. Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız'ın talimatları doğrultusunda salgın tedbirlerine sıkı sıkıya uyulan sınavda, öğrenciler sınav binasına ateşleri ölçülerek ve HES kodları sorgulanarak alındı. Ayrıca öğrencilerden ve sınavda görevli akademik personelden Covid-19 aşı kartı bilgisi ya da son üç gün içerisinde yapılmış PCR testi sonucu istendi. Toplamda 182 öğrenciye yönelik planlanan sınav Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilirken sınav salonlarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özellikle dikkat edildi. Sınavla ilgili tedbirleri sınav süresince yerinde inceleyen Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Celal Turgut Koç, sınava ev sahipliği yaptığı için Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi'ye ve sınavın yüz yüze gerçekleştirilmesi sürecinde desteklerini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız'a teşekkür etti.