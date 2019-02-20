Gazi Üniversitesinde ‘İsveç Teknoloji Günü' etkinliği

Türkiye ve İsveç arasında ticaret ilişkilerini güçlendirmek, İsveç Ar-Ge süreçleri ve bilişim sektörüyle ilgili bilgi paylaşımı gerçekleştirmek amacıyla Gazi Üniversitesi TEKNOPARK'ta ‘İsveç Teknoloji Günü' etkinliği düzenlendi.

Türkiye ile İsveç arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek ve pekiştirmek amacıyla Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Teknoplaza binasında ‘İsveç Teknoloji Günlüğü' adlı etkinlik düzenlendi.

Türkiye'de çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden İsveç Türkiye Büyükelçisi Annika Molin Hellgren, “44 yıl önce burada çok güzel çocukluk yılları geçirdim. Uzun vadeli yatırımlar, emekler sonuç veriyor. Hayatımın en güzel anılarını yaşadığım yer Türkiye, o yüzden buradaki yatırımlar beni mutlu ediyor. İsveç'in bilgi iletişim alanında uzmanlığını Türkiye'ye aktarma ve yardım aşamasında bilgi vermek adına burada olmaktan çok mutluyum. Günümüzde İsveç, bilişim sektöründe dünyayı yöneten bir konumdadır. Bu duruma 1 gecede gelinmedi. Bir sanayi toplumundan bilgi temelli bir topluma dönüşmesi uzun zaman aldı. 1990'ların başlarından İsveç, modern internet altyapılarının kurulumuna başlamıştır. İsveç, Avrupa'daki 1 numaralı teknoloji merkezidir. Gelişmenin 3 temel unsurundan bahsetmek istiyorum. Gelişmek için en önemli unsur inovasyondur daha sonra işbirliği ve sürdürebilirlik gelir” dedi.

Programa ev sahipliği yapan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Türkiye ile İsveç arasındaki dostluğun Osmanlı Devleti zamanına dayandığını ifade etti. Uslan, “Türkiye ile İsveç ülkelerinin ilişkilerinin geçmişi çok eskilere dayanıyor. 18. yüzyılın başlarında İsveç Kralı 12. Karl ve ordusu 5 yıl boyunca ülkesini Osmanlı topraklarından yönetti. Osmanlı Devleti'yle İsveç arasında 1737 yılında imzalanan ticaret anlaşması ve 1739 yılında imzalanan barış, birlik ve dostluk ittifakı imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti de 31 Mayıs 1924 yılında İsveç'le imzaladığı dostluk anlaşmasıyla ilişkimiz kesintisiz ve gelişerek buralara kadar devam etmiştir. İki ülkenin birbirleri arasındaki ticaret hacmine bakılacak olursa 2016 yılı verilerine göre İsveç'e ihracatımız 1 trilyon 24 milyar dolar. İthalatımız ise 1 trilyon 47 milyar dolar civarında. 2002 ile 2016 yılları arasında ülkemize yapılan doğrudan yatırımların toplamı 289 milyon dolar. Ülkemizden İsveç'e yapılan doğrudan yatırımların toplamı ise 56 milyon dolardır. Dolayısıyla bugüne kadar güçlü bir şekilde süregelen iki ülke arasındaki dostluğun ve ticaretin pekişmesi için güzel bir etkinliği gerçekleştiriyor olmaktan memnuniyet duyuyorum” açıklamalarında bulundu.

Program sonunda Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, İsveç, Türkiye Büyükelçisi Annika Molin Hellgren'e 24 ayar altın olan miğfer hediye etti.

Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinliğe; İsveç Türkiye Büyükelçisi Annika Molin Hellgren, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Gazi Üniversitesi TEKNOPARK Genel Müdürü Dr. S. Tuğrul İmer, İsveç Mezunlar Derneği kurucusu Doç. Dr. Erdal Akdeve'nin yanı sıra ODTÜ, TOBB ve Ankara Üniversitesi temsilcileri de katıldı.