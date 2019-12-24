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Gazi Üniversitesinde Mehmet Akif Ersoy anıldı

Gazi Üniversitesi, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u ‘Hakkın Sesi’ adlı tiyatro gösterisiyle andı.

Gazi Üniversitesi, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u ‘Hakkın Sesi' adlı tiyatro gösterisiyle andı.


Gazi Üniversitesi Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anmak için Mimar Kemaleddin Konferans Salonu'nda bir tiyatro gösterisi düzenledi. Tiyatroda ‘İstiklal Marşı nasıl yazıldı?', ‘Koca karı ile Ömer', ‘Mehmet Akif'in cenazesi' adlı oyunlar seyirciyle buluştu. Tiyatro gösterisine Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim Uslan ve öğrenciler katılırken, oyun izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Gösteri sonrasında Rektör Uslan tarafından oyunculara çiçek verildi, teşekkür konuşması yapıldı.

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