Gazi Üniversitesi'nde Rektör Yıldız eşliğinde Fiziksel Aktivite Programı

Gazi Üniversitesi ana kampüsünde haftada 2 gün boyunca 45 dakika süren spor programına Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız, Rektör Danışmanı, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı yanı sıra akademik ve idari personel de katıldı. Spor programı önce ısınma turlarının atılmasıyla daha sonra da temel germe hareketleriyle devam etti. Program, iş yerinde çalışma verimliliğini arttırmayı amaçlıyor.

“İşyerimizdeki verimliliği arttırmak açısından böyle bir proje başlattık”

Akademik ve idari personele örnek olma amacı güden Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız,” Gazi Üniversitesi Üst Yönetimi olarak spora çok önem veriyoruz. Sporun hayatın merkezinde olması gerektiğine inanıyoruz. Bizzat kendimiz üst yönetim olarak spor yaparak akademik ve idari personelimize örnek olmaya çalışıyoruz. Haftanın iki günü Salı ve Perşembe günleri öğlen arası, yaklaşık 45 dakika burada egzersizler yaparak zamanı değerlendirmeye çalışıyoruz. Biliyoruz ki ‘sağlam kafa sağlam vücutta bulunur'. Vücut sağlam olunca kafa da sağlam olur ve verimli olur. İşyerimizdeki verimliliği arttırmak açısından böyle bir proje başlattık” şeklinde konuştu.