Gazi Üniversitesinden akademik ve idari personele kampüste sağlıklı yaşam için fiziksel aktivite imkanı

Gazi Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi Atletizm Pisti'nde “Spor Engel Tanımaz” mottosuyla gerçekleştirilen programa Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız katıldı.

Gazi Üniversitesi bünyesinde kampüste sağlıklı yaşam için fiziksel aktivite programı düzenlediklerini dile getiren Prof. Dr. Musa Yıldız, “Akademik ve idari personelimiz için uzun süre buna devam ettik bazı nedenlerden dolayı bir süre ara vermiştik. Bugün itibarıyla öğlen 12.00 - 12.45 saatleri arasında salı ve perşembe günleri programımızı yürüteceğiz. Fakat akademik ve idari personelimizden gelen yoğun istek sebebiyle akşam 18.00 - 18.45 saatlerine alacağız. Akabinde de akademik ve idari personelimiz sporu yaptıktan sonra evlerine gidip istirahatlerini yapsınlar, bir sonraki güne iyice hazırlansınlar diye düşünüyoruz. Biz üst yönetim olarak kendimiz de katılarak arkadaşlarımızla birlikte bu faaliyeti bundan sonraki süreç içinde takip edeceğiz ve biz de katılım sağlayacağız. Buradan bütün akademik, idari personel arkadaşlarıma ve öğrenciler çağrıda bulunmak istiyorum. Onlara da açık bu spor faaliyetlerimiz buyursunlar gelsinler. Sağlıklı yaşam için hep beraber spor yapalım diyorum” ifadelerini kullandı.