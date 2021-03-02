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Gazi Üniversitesinden Hacı Bektaş Veli'yi anma sempozyumu

Gazi Üniversitesi, vefatının 750.

yılında Hünkâr Hacı Bektaş Veli'yi anma ulusal sempozyumu düzenleyeceğini duyurdu.


Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenecek programın açılışı, 3 Mart 2021 Çarşamba günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Sempozyumun açılış konuşmalarını ise Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin yapacak. 4 oturumda toplam 16 bildirinin sunulacağı sempozyum, Gazi Üniversitesinin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak.

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