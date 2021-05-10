Gazi Üniversitesi'nin hemşirelerinden ‘'Hemşireler Günü'' için özel klip

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevlerini sürdüren hemşireler, hemşire olmanın ne demek olduğunu birer cümleyle anlatan hemşireler, bu zorlu günlerde görevlerinin kutsallığı bilinciyle kamera karşına geçerek mesleklerini ne denli büyük bir tutkuyla icra ettiklerini ifade ettiler. Korona virüs salgını sürecinde hastane koridorlarında verdikleri mücadeleleri anlatırken, hemşirelerin kimi yaşadığı duygusal anları kimi ise mesleğinin güzel yanlarını dile getirdi.

Hemşireler Günü'nü kutlayan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, "Hemşirelerimizin göstermiş olduğu fedakârlığın paha biçilemez olduğu bu dönemde; mücadelelerinin farkındayız ve onların yanındayız. Bizler sağlığa uzanan bu yolda beraber yürüyen çalışma arkadaşlarıyız. Hiçbir koşulda hastalarını ihmal etmeyen özverili, fedakâr ve kahramanca çalışan tüm hemşirelerimizin ‘Hemşireler Günü' kutlu olsun” dedi. Rektör Yıldız, ayrıca bu özel günün anısına Gazi Hastanesinin tüm bölümlerinde görev yapan hemşireler adına, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Ankara'da oluşturulan hatıra ormanında fidanlar dikildiğini ve sertifikalarının da hemşirelere hediye edildiğini belirtti.