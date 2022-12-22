Gaziantep Tanıtım Günleri'ne baklava yeme yarışması damga vurdu

Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Gaziantep Tanıtım Günleri'nde baklava yeme yarışması renkli anlara sahne oldu.

Gaziantep Tanıtım Günleri'nde Gaziantep'in yöresel lezzetleri başkentlilerin beğenisine sunuldu. Vatandaşlar festivalde hem eğlendi hem de coğrafi lezzetlerin tadına bakma imkanı buldu. Baklava yeme yarışmasında ise 4 vatandaş kıyasıya yarıştı. Renkli anlara sahne olan yarışmada rakiplerini eleyerek altının sahibi olan Naif İlbars, “Baklava altından daha güzel oldu” dedi.

“Türkiye'deki ilk gastronomi şehri Gaziantep'tir “

Türkiye'de, hatta dünya üzerinde yenilebilecek en iyi ve tek baklavanın Gaziantep'te olduğunu belirten baklava satıcısı Furkan Yılmaz, “Piyasa baklavalarından dolayı şu anda yedikleri baklavayı baklava zannediyorlar ama gerçek baklava yemek isteyenler kesinlikle Antep'ten yemeli. Dünya bir ülke olsaydı mutfağı Gaziantep olurdu. Türkiye'deki ilk gastronomi şehri Gaziantep'tir. Sadece baklava olarak değil, yemek olarak dünyada bence bir numara” diye konuştu.

“Bunu ye sabaha 2 litre kan ver”

Ürünlerini Antep'ten getirdiklerini söyleyen Sedat Akbayram ise, “Çok güzel kan üzümü, Antep karası var. Fıstığımız var, bizim kendi yaptığımız orciklerimiz var, yani cevizli sucuklarımız var. Portakallı, sade, fındıklı, Antep fıstıklı lokumlarımız var, kadayıflı lokumlarımız var. Üzüm pestillerimiz var, dut kurumuz var. Yine Antep'ten geldi, bizim orada yetişiyor. Ankara'nın bu soğuk ayazında kan yapar. Bu soğuk havalarda soğuktan korur insanları, en çok üzüm pekmezinden yapan korur. Bunu ye sabaha 2 litre kan ver” ifadelerini kullandı.

Gaziantep lezzet festivali 25 Aralık'a kadar Başkent Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.