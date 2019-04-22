Gaziantep'de 25 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezinde Türkiye'den transit olarak geçen ve riskli eşya taşıyan araçlar Araç Takip Sistemi (ATS) üzerinden 7 gün 24 saat esasına göre on-line olarak takip edilmektedir.

Gerçekleştirilen takip esnasında nargile tütünü taşıyan bir araç riskli bulunarak gümrük muhafaza ekiplerince takibe alındı. Söz konusu araç Adana-Şanlıurfa otoban yolu üzerinde iken Araç Takip Sistemi üzerinden “cihaz söküldü” uyarısı alındı. Bunun üzerine Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Kaçakçılıkla Mücadele Mobil Ekiplerine bilgi verildi.

Mobil ekiplerce Araç Takip Sistemi cihazının uydu üzerinden son sinyal verdiği noktaya gidildiğinde, söz konusu araçta bulunan takip cihazının araçtan sökülerek yol kenarında bulunan otoban demirlerine yapıştırıldığı ve aracın orada bulunmadığı tespit edildi.

Kolluk kuvvetleri ile müşterek yapılan araştırmada Plaka Tanımlama Sisteminden (PTS) söz konusu aracın geçmiş kayıtları incelendi. Aracın en son giriş çıkış yaptığı yerin bilgisi alındı. Tespit edilen adreste Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından araç bulundu. Bulunan aracın gümrük güvenlik mührünün açıldığı ve araç dorsesinde herhangi bir eşya bulunmadığı görüldü.

Bunun üzerine gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları neticesinde belirlenen başka bir adreste yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon lira olan 25 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olaya ilişkin adli süreç devam etmektedir.