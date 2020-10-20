Gaziantep'te medikal sanayi hamlesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı olan Gaziantep'te kanser hastalarına şifa olacak bir tesis inşa ettiklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Varank, “Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Tesisi'nde üreteceğimiz moleküllerle hem ithalatın önüne geçecek hem de yenilikçi bilimsel çalışmaları destekleyeceğiz” dedi.

Güçlü sanayisi ve eşsiz kültürüyle meşhur Gaziantep, sağlık alanında da önemli bir hamleye hazırlanıyor. Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Tesisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün en büyük bütçeli projesi olacak. Tesiste kullanılacak TR 19 model proton hızlandırıcı montajının ardından 2021'de radyoaktif ilaç üretimine geçilecek. Tesiste, Ar-Ge faaliyetleri de yürütülecek.

Kanser tedavisinde kullanılacak ilaçların üretimini yapacak Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretim Tesisi Kurulumu Projesi için mart ayında Gaziantep Üniversitesi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından imzalar atıldı.

Teknoloji geliştirme bölgesinde

Yaklaşık 47 milyon lira ile kalkınma ajanslarının bir seferde verdiği en yüksek destek ile yapımına başlanacak tesis, Gaziantep Teknoloji Geliştirme Bölgesinde kurulacak. Tesiste, özellikle kanserli hastalarda hastalığın teşhisi, hangi evrede olduğu, metastazları gibi yapılacak kritik değerlendirmelerde güvenilir sonuçlar alacak radyoaktif malzemeler üretilecek. Proton hızlandırıcı üreticisi olan Kanadalı bir firma, TR 19 model cihaz üretimine başlarken tesis, 2021'de hizmete girecek.

Bakan Varank, sosyal medyadan duyurdu

Bakan Varank, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı Gaziantep'te kanser hastalarına şifa olacak bir tesis inşa ediyoruz. Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Tesisi'nde üreteceğimiz moleküllerle hem ithalatın önüne geçecek hem de yenilikçi bilimsel çalışmaları destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

3-4 yılda amorti edecek

Gaziantep Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Elboğa, kanser tanı ve tedavisinde rutin olarak kullandıkları radyoaktif ilaçlar için yurt dışına ciddi miktarda döviz verdiklerini ifade ederek, “Bu giderlerden kurtulacağız. Sonrasında ürettiğimiz farklı molekülleri çevre, komşu ülkelere ihraç etmeyi planlıyoruz. Bu hedefler tuttuğunda tesisimiz 3-4 yılda kendini amorti edecek” dedi.

Bu tip ilaçların bir ömrü olduğunu, İstanbul'dan bir ürünün 4-5 saatte Gaziantep'e geldiğini anlatan Doç. Elboğa, “İlacın yarı ömrünün 110 dakika olduğunu dikkate alırsak 2 ya da 3 kere yarılanma ömrü demektir. Yani İstanbul'dan bana ilaç gönderilirken burada kullanacağım ilacın yaklaşık 3 misli yüklenip öyle gönderilmesi gerekiyordu. Bu da ister istemez maliyetlere yansıyordu. Bu maliyetler artık Gaziantep'te üretildiğinde yansımayacak” diye konuştu.

Elboğa, Türkiye'de üretilmeyen farklı moleküllerden yola çıkarak; bakır gibi, zirkonyum gibi elementlerin üretimine odaklanmayı temel amaç edindiklerini belirterek işin bir de akademik boyutunun olduğunu söyledi. Farklı elementler kullanarak yeni bilimsel çalışmalar da yapacaklarını kaydeden Elboğa, “Herkesin kullandığını ürünleri kullanıp onunla ilgili yayınlar yapabiliyorduk. Şimdi hiç kimsenin elinde olmayanları elde edip kimsenin yapamadığı araştırmaları yapıp dünya bilim literatürüne kazandırmak istiyoruz” dedi.

Teknolojik ve stratejik dönüşüm

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, tesisin 2 bin metrekarelik bu alanda kurulacağını bildirerek, “Bu yatırım ile Gaziantep'e yenilikçi, katma değerli, yüksek teknolojili yerli ve milli üretim esasına dayanan, nitelikli istihdam oluşturan bir tesis kuracağız. Burada üretilen ilaçlar iç piyasaya arz edilirken bir yandan da özellikle Orta Doğu ülkelerine ihraç edilebilecek. İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak Gaziantep sanayisinin küresel rekabet koşulları içinde ihtiyaç duyduğu teknolojik ve stratejik dönüşüm sürecinin başlangıcını yapmış olacağız” diye konuştu.

Rekabetçi Gaziantep

Bu yatırımla Türkiye'nin ilaç endüstrisindeki cari açığının azaltılmasını hedeflediklerini belirten Genel Sekreter Akyılmaz, “Kanser ilaçlarının üretimine verdiğimiz bu destek ile Gaziantep artık küresel ekosistem içerisinde nitelikli yüksek teknolojili ürünlerde rekabet edebildiğini dünyaya göstermiş olacak” dedi.

Medikal sanayi ve sağlık turizmi

Jeopolitik olarak önemli bir noktada bulunan Gaziantep, 4 saatlik bir uçuş mesafesiyle 1.8 milyar kişiye ulaşabilecek bir lokasyonda. Bu özelliğiyle Orta Doğu, Asya, Kuzey Afrika ve Avrupa'yı hinterlandına alan şehirde sanayi ve ticaret en önemli iş kolları olarak dikkat çekiyor. Kurulacak tesisin sağlık endüstrisi ve sağlık turizmi alanlarında da Gaziantep'e artı değer katması amaçlanıyor.